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13 липня 2024 року - 01:25

Відбудова України та підтримка на шляху до НАТО: Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США

У Солт-Лейк-Сіті Президент України Володимир Зеленський зустрівся з конгресменами, які представляють Юту та інші штати.

Глава держави подякував Конгресу США, обом палатам і партіям, за підтримку України та забезпечення наших воїнів зброєю для захисту людей.

«Ми вдячні, що маємо сильних союзників, і розраховуємо на вашу підтримку в питанні відбудови. Це одне з дуже важливих питань, яке ми хочемо розглянути тут, у Юті», – сказав Президент.

Він відзначив допомогу всіх американських штатів та зусилля учасників зустрічі, спрямовані на підтримку нашої країни.

«Ми будемо продовжувати нашу двосторонню роботу. Це одне з важливих питань. Друге – у Сполучених Штатах є багато компаній оборонної промисловості. Зараз, звичайно, ми готові до співпраці і ми її розпочали. У Вашингтоні ми зустрічалися з представниками оборонних компаній, і багато з них звідси (з Юти. – Ред.)», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою й російські атаки на цивільні обʼєкти та наголосив на потребі України в засобах ППО.

Під час зустрічі обговорили можливість спільного оборонного виробництва, напрями подальшої військової допомоги, перспективи євроатлантичної інтеграції України, забезпечення підтримки з боку Конгресу на цьому шляху та результати саміту НАТО.

Конгресмени від Юти відзначили історичний зв'язок між цим штатом та Україною. Адже багато прихожан наймасовішої в Юті Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з 1994 року долучалися до волонтерської діяльності в Україні.

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Робочий візит Президента України та першої леді до США для участі в заходах 75-го саміту НАТО

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