Відбудова України та розвиток двосторонніх відносин: Володимир Зеленський зустрівся з представниками уряду та бізнесу Туреччини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом, міністром сільського та лісового господарства Туреччини Ібрагімом Юмакли та представниками турецького бізнесу.

Глава держави подякував за візит і зазначив, що він є результатом домовленостей, досягнутих під час зустрічі з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

Володимир Зеленський поінформував про зусилля для наближення справедливого й тривалого миру. Україна зробила свій крок до 30-денного режиму тиші. Тепер Росія має довести свою налаштованість на мир. Туреччина може відіграти роль у цьому процесі.

Крім того, під час зустрічі детально обговорили розвиток двосторонніх відносин.

«Ми розглядаємо Туреччину як одного з наших стратегічних партнерів. Ми дуже вдячні за те, що турецький бізнес уже представлений в Україні», – сказав Президент.

Глава держави відзначив компанії, які почали працювати в нашій країні ще до початку повномасштабного російського вторгнення, а також подякував за постачання «байрактарів».

Володимир Зеленський наголосив, що за останні три роки Україна розвинула власне виробництво різних типів дронів і зацікавлена у співпраці в цьому напрямі, а також в участі турецьких компаній у відбудові України.

«Ті країни, які будуть гарантерами безпеки для України, будуть мати пріоритет з погляду відбудови України після закінчення війни. Ми розглядаємо Туреччину як одного з партнерів щодо гарантій безпеки для України», – зазначив Президент.

Крім того, Глава держави підтвердив готовність України ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту Президента Ердогана.

Омер Болат додав, що обсяг торгівлі між країнами становить 6 млрд дол. За його словами, цей показник планують збільшити до 10 млрд дол. Він також зазначив, що турецькі будівельні компанії зараз реалізують близько 100 проєктів в Україні.

«Економічні відносини між Туреччиною та Україною розвиватимуться в багатьох секторах: це і енергетика, і будівництво тощо», – додав міністр торгівлі.

Міністр сільського та лісового господарства підтвердив зацікавленість у розвитку співпраці в аграрному секторі, оскільки Україна відіграє важливу роль у гарантуванні продовольчої безпеки у світі.