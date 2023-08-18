Відбулася аудієнція Президента й першої леді України у королівського подружжя Швеції

У межах візиту до Королівства Швеція Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з Королем Швеції Карлом XVI Густавом та Королевою Швеції Сільвією.

Глава Української держави висловив подяку Швеції за всебічну підтримку України в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.

«Високо цінуємо потужну допомогу Швеції за всіма можливими напрямами. Це вагомий внесок у боротьбу українців за свободу та європейське майбутнє», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України відзначив підтримку з боку Швеції українських громадян, які були змушені шукати тимчасовий прихисток у цій країні, рятуючись від російської агресії. Окремо Глава Української держави подякував Їх Королівським Величностям та королівській родині Швеції за велику увагу до потреб цих людей.

Володимир та Олена Зеленські також розповіли про наслідки розв’язаної РФ агресивної війни й окремо подякували за гуманітарну допомогу шведської сторони постраждалим в Україні.