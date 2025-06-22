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Офіційний візит Президента України до Королівства Нідерланди
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Відбулася аудієнція Президента України в Короля Нідерландів

24 червня 2025 року - 21:57

Відбулася аудієнція Президента України в Короля Нідерландів

Під час офіційного візиту до Королівства Нідерланди Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Короля Нідерландів Віллема-Александра.

Глава держави подякував Нідерландам за солідарність з українцями та висловив особисту вдячність Його Величності Королю Віллему-Александру та Її Величності Королеві Максимі за підтримку України та українців, які знайшли прихисток у Нідерландах.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія продовжує свою агресію проти України та не хоче зупинятися, тому потрібен сильний скоординований тиск на РФ, зокрема санкційний.

Президент також відзначив участь Нідерландів у консолідації міжнародних зусиль для створення дієвого механізму притягнення РФ до відповідальності.

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Офіційний візит Президента України до Королівства Нідерланди

24 червня 2025 року - 14:22
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