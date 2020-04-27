Відбулася щоденна нарада під головуванням Президента щодо подолання епідемії COVID-19 ‬

Президент України Володимир Зеленський провів традиційну нараду з представниками Кабінету Міністрів та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що Україна поступово збільшує кількість тестувань на коронавірус.

Також було наголошено на потребі розробки плану виходу з режиму карантину.

«Ми ще не здолали коронавірус повністю, але вже маємо думати наперед, як правильно виходити з карантину. Знаю, що цього хочуть усі. І держава має забезпечити надійний план повернення до звичайного життя, але з новими правилами безпеки», – наголосив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд уже працює над механізмами щодо послаблення карантинних обмежень.