Відбулося чергове розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові щодо питань Сумщини та Чернігівщини

За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів розширене засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові, присвячене нагальним питанням Сумської та Чернігівської областей.

На початку заходу заступник керівника Офісу Президента, виконавчий секретар президії Олексій Кулеба, який модерував зустріч, поінформував учасників про результати розв’язання питань, порушених на обласних засіданнях членів Конгресу, проведених в Херсонській та Харківській областях.

Також були проведені засідання членів Конгресу з Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Житомирської та Черкаської областей. У межах заходів опрацьовано низку питань цих регіонів, які вже узагальнено в Офісі Президента та скеровано до уряду для надання відповідних доручень.

Новий формат засідань президії передбачає спілкування з очільниками та жителями територіальних громад регіонів. У засіданні наживо та в онлайн-форматі взяли участь члени президії, представники Кабінету Міністрів, центральних органів виконавчої влади, Верховної Ради, керівники українських посольств за кордоном, керівники іноземних дипломатичних представництв в Україні, а також представники Сумщини та Чернігівщини. Загалом долучилися 293 учасники, з яких 108 – представники територіальних громад.

«Ми продовжуємо цей цикл засідань, сфокусованих на проблемах окремих регіонів. Нині на порядку денному маємо комплекс питань двох північних, прикордонних із країною-агресором областей. Поряд із типовими для інших деокупованих територій проблемами для нашого північного оплоту характерні особливі безпекові виклики: протяжний кордон із ворогом, регулярні обстріли, диверсійно-підривні дії, супутні гуманітарні та соціально-економічні наслідки», – зазначив Андрій Єрмак.

За його словами, після деокупації Сумщини та Чернігівщини торік у квітні перед місцевою владою і урядом стоїть задання нормалізації життя у громадах.

«Безпека та якість послуг, що надаються людям, є безальтернативними пріоритетами. На цю основу нашаровуються пожвавлення економічної активності, відбудова інфраструктури, посилення державної соціальної підтримки», – наголосив керівник Офісу Президента.

Як повідомив Андрій Єрмак, сьогодні робота всієї дипломатичної команди сконцентрована довкола забезпечення України на зимовий період додатковими засобами ППО.

«Маємо дуже добрі конкретні результати, і думаю, що їх буде більше з кожним днем. Тому що захист наших міст – це пріоритет Президента і всієї нашої команди», – сказав він.

Керівник Офісу Глави держави також акцентував, що друзі й партнери України дали чіткий сигнал, що наша країна неухильно рухається до членства в ЄС. Так, у Києві відбулося засідання міністрів закордонних справ країн – членів Євросоюзу – вперше за межами ЄС. Але водночас є високі очікування від нашої держави, тож і ціна помилок зараз велика.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зауважив, що поряд із загрозами, пов’язаними із зовнішнім ворогом, великої шкоди завдає і внутрішній виклик – корупція.

«Я щиро сподіваюся, що наші ресурси, спрямовані на відбудову постраждалих від окупантів регіонів, будуть використані максимально ефективно й за призначенням. А всім недоброчесним чиновникам ми маємо чітко продемонструвати, що їх очікує справедливе й невідворотне покарання», – сказав Руслан Стефанчук і додав, що парламент готовий розглядати всі пропозиції щодо необхідних законодавчих рішень у цій сфері.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зі свого боку зазначив, що серед пріоритетних напрямів роботи центральної та місцевої влади – підготовка й успішне проходження опалювального сезону, відновлення житла людей і соціально важливої й критичної інфраструктури, а також підтримка місцевого бізнесу.

«Росія готує наступний етап зимового енергетичного терору після того, як суттєво знизиться температура. Ми, звісно, готуємося. Дуже важливо, що на сьогодні маємо абсолютно достатні запаси газу у сховищах – 15,5 мільярда кубічних метрів. Маємо понад 1,2 мільйона тонн вугілля, і Міністерство енергетики продовжує накопичувати необхідні енергоресурси. Розгортаємо «Пункти Незламності». У Чернігівській області їх створено 330, у Сумській – 541 пункт. Важливо, щоб був забезпечений доступ до них, до світла, тепла, зв’язку», – акцентував очільник уряду.

За його словами, триває робота над тим, щоб у «Дії» була доступна онлайн-мапа «Пунктів Незламності» та укриттів.

Як повідомив Денис Шмигаль, загалом Чернігівщина готова до опалювального сезону на 99,5%, Сумщина – на 99,1%. Проблемними залишаються питання функціонування Чернігівської ТЕЦ, робіт на Охтирській ТЕЦ, а також реконструкції об’єктів Чернігівводоканалу.

За інформацією начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса, російський агресор із початку року здійснив майже 1300 обстрілів, лише за жовтень ворог випустив по прикордонню близько 400 снарядів. ОВА створює тимчасові помешкання для громадян, які залишають свої домівки в прикордонній зоні. З початку року звідти виїхало близько 1700 осіб.

Населені пункти Сумської області з травня 2023 року ворог обстріляв 4120 разів, повідомив начальник ОВА Володимир Артюх. Відбувається евакуація цивільних із п’ятикілометрової зони поблизу державного кордону. Уже вивезено понад 5000 людей.

Учасники розширеного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові також заслухали інформацію про оперативну обстановку в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Також відбулося спілкування членів президії Конгресу з головами громад, які мали змогу в інтерактивному режимі поставити запитання та отримати змістовні відповіді.

Учасники засідання президії Конгресу заслухали звіти про виконання рішень, напрацьованих під час попередніх розширених засідань президії 29 серпня поточного року щодо Херсонської області та 14 вересня щодо Харківщини.

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба зазначив, що з 18 проблемних питань Херсонщини, озвучених під час минулого засідання, розв’язано шість, 11 питань – у роботі та перебувають на контролі уряду. Щодо Харківської області, то з 19 озвучених питань 16 опрацьовуються згідно з графіком виконання і три питання повністю розв’язані.

«Конгрес укотре довів своє призначення як платформи для фахової та відвертої розмови по лінії центр – регіони. Озвучені питання неодмінно будуть оперативно розглянуті, і вже на наступному засіданні сподіваємося почути вичерпний звіт про результати опрацювання. Це важливо, бо всі наші зусилля – про людей і для людей», – резюмував Андрій Єрмак.