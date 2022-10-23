Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Було заслухано доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на передовій, а також обговорено ймовірні дії ворога у найближчий період.

Члени Ставки розглянули кроки з протидії повітряним атакам російської армії на об'єкти критичної інфраструктури України, зокрема проаналізували перебіг формування ефективної системи протиповітряної оборони України та забезпечення необхідним боєкомплектом. Було акцентовано на важливості організації надійного захисту енергетичної мережі країни.

Окремо учасники засідання зупинилися на процесі відновлення об'єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок нещодавніх влучань російських ракет і дронів-камікадзе. Також були розглянуті альтернативні способи тимчасового забезпечення населення й підприємств електроенергією та зв'язком, допоки тривають відновлювальні роботи.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук та командувачі військ оперативних напрямків.

Також до засідання ставки долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, очільники силових відомств і правоохоронних органів.