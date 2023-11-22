Відбулося чергове засідання у форматі «Рамштайн», є нові пакети підтримки України, наших воїнів – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно говорив із новообраним Президентом Аргентини Мілеєм про те, як зробити більш активними наші відносини – України та Аргентини, України та Латинської Америки. Привітав пана Мілея з обранням. Запросив його відвідати Україну, і це був би важливий сигнал – сигнал небайдужості. Звичайно, я поінформував про все те, чого нам уже вдалося досягти в реалізації нашої Формули миру. Запропонував Аргентині проявити своє лідерство у спільних мироустановчих зусиллях.

Сьогодні відбулося чергове засідання у форматі «Рамштайн» – уже 17-те. Є й нові пакети підтримки України – наших воїнів. Це стосується і снарядів та ракет, і РЕБ та дронів, і нових потужностей для нашої ППО. Створена й відповідна коаліція – коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція. Я дякую за таке лідерство. Дякую й кожній країні, яка бере участь у цих зусиллях – у тому, що дає можливість нашим містам і селам бути більш захищеними від російських ударів. Поки не все можна розповідати публічно, але український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця.

Найближчим часом очікую звіту міністра оборони Умєрова за результатами цього «Рамштайну».

Провів сьогодні нараду щодо нашої європейської та євроатлантичної інтеграції. Те, що потрібно зробити зараз – до середини грудня, аби Євросоюз виконав свою обіцянку щодо початку переговорів з Україною у відповідь на наш прогрес – на виконання нами всіх рекомендацій Єврокомісії. А також на цій нараді обговорили й те, як ми рухаємося надалі у відносинах із НАТО – в інтеграції в Альянс.

Був доволі широкий склад учасників – усі сфери, які залучені, усі наші інституції, від яких ми очікуємо активності. Голова Верховної Ради України, глава уряду, профільна віцепремʼєр-міністерка, міністр оборони, міністр закордонних справ, керівник Офісу та профільні заступники, начальник Генерального штабу.

Передусім обговорили питання щодо переходу наших Сил оборони на стандарти НАТО. У різних сферах. І багато що вже зроблене. Але й закупівлі, і планування, і багато внутрішніх процедур заслуговують на модернізацію.

Потрібні й кроки, яких зараз очікують наші воїни. Є й чітка налаштованість Міністерства оборони на відповідні рішення. Є й хороша, змістовна комунікація з партнерами в Альянсі – ми справді спільно працюємо заради подальшого посилення нашої євроатлантичної спільноти.

Щодо Євросоюзу – сьогодні погодили перелік заходів і кроків, які можуть додати необхідної єдності європейській спільноті. Більшість партнерів чітко бачать наш прогрес – повне виконання Україною всіх рекомендацій. Реалізуємо зараз і те, що мали б реалізувати ближче до весни – згідно з погодженими планами. Кожен у ЄС має побачити, наскільки серйозно налаштована Україна, наскільки чітко ми виконуємо те, що потрібно.

І ще одне.

Сьогодні на звичному ранковому селекторі було кілька важливих доповідей.

Робота нашого експортного коридору – позитивні результати, уже майже 5,5 млн тонн вантажів. Африка, Азія, Європа – від Іспанії до Китаю. Я дякую всім, хто захищає безпеку в Чорному морі, хто працює в наших портах.

Були сьогодні й доповіді військових щодо ситуації на передовій. На всіх тих напрямках, де зараз особливо важко. Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський напрямки. Я дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру, чия стійкість зараз береже всю Україну, кожному, хто потужно й хоробро знищує окупантів.

Особливо варто відзначити за результати цими днями 14-ту, 53-тю, 110-ту окремі механізовані бригади та 57-му й 59-ту окремі мотопіхотні бригади. Воїни, я пишаюся кожним із вас! Я дякую за вашу силу!

Я дякую кожному й кожній у нашому суспільстві, хто допомагає Силам оборони, хто працює заради того, щоб уся держава стала міцнішою, і хто не забуває, що успіх України – це успіх саме народного спротиву, саме народного захисту, нашого максимального єднання заради оборони й волі для всієї України, для всіх українців. Кожен, хто додає Україні впевненості, кожен, хто додає Україні результатів, - додає й гарантій нашій незалежності.

Слава Україні!