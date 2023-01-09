За участю заступника керівника Офісу Президента України Олексія Дніпрова у форматі відеоконференції відбулося перше засідання комітету Ради обмінів молоддю України та Литви.

Олексій Дніпров привітав учасників зустрічі та зауважив, що нині молоді українці становлять більшість у ЗСУ та активно займаються волонтерством. Тож питання розвитку молодіжної політики є одним із пріоритетів для Глави Української держави та Офісу Президента.

Він зазначив, що Володимир Зеленський періодично проводить зустрічі з молоддю, спілкується з нею щодо актуальної проблематики та контролює виконання завдань і доручень за результатами таких зустрічей. Крім того, при Президентові України створена та активно діє Рада з молодіжних питань, завданням якої є допомога у напрацюванні якісних політик та їх упровадженні.

Користуючись нагодою, Олексій Дніпров висловив подяку литовським партнерам за велику підтримку та щиру допомогу, яку Литва надає не лише українській молоді, а й усім громадянам України, які нині перебувають на її території.

Заступниця міністра молоді та спорту України Марина Попатенко, яка є головою української частини комітету, привітала учасників із початком його роботи та подякувала литовським партнерам, які у 2022 році в найкоротші терміни адаптували роботу Ради до викликів, що постали перед Україною в умовах повномасштабної війни Росії проти нашої держави.

Зі свого боку заступник міністра соціального захисту та праці Литовської Республіки, голова литовської частини Комітету Вільма Аугієне зазначила, що Україна нині бореться не лише за себе, а й за увесь демократичний світ, а тому допомога від держав-партнерів є пріоритетом. Вона наголосила, що спільні успіхи у програмі молодіжних обмінів свідчать про те, що багато що вдається, якщо працювати разом.

За підсумками зустрічі було погоджено пріоритети конкурсу проектів у межах Ради обмінів молоддю України та Литви. Це підтримка ініціатив молоді, спрямованих на подолання наслідків війни Росії проти України, допомога постраждалій від агресії молоді, зокрема шляхом волонтерства, зміцнення зв’язків та обміну досвідом між скаутськими організаціями України та Литви з метою формування активної громадянської позиції молоді, співпраці між молоддю та місцевими громадами задля інтеграції молоді в життя громади, обмін досвідом між молодіжними працівниками, молодіжними центрами та організаціями задля зміцнення психічного здоров’я молоді.

Деталі та умови конкурсу 2023 року буде опубліковано на сайті Міністерства молоді та спорту України.

Раду обмінів молоддю України та Литви було створено з метою активізації співпраці між молодими людьми задля розбудови дружніх взаємин народів двох країн шляхом проведення конкурсу проектів інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю. Відповідно до Угоди між урядом України та урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви, комітет Ради погоджує пріоритети та умови проведення конкурсів проектів інститутів громадянського суспільства, що працюють із молоддю, та ухвалює рішення щодо переможців конкурсів.