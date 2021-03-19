Відбулося XXIX засідання Консультаційного комітету Президентів України та Польщі у форматі відеоконференції

За участю заступника керівника Офісу Президента України Ігоря Жовкви та державного секретаря Канцелярії Президента Республіки Польща Кшиштофа Щерського відбулося XXIX засідання Консультаційного комітету Президентів України та Республіки Польща, яке пройшло у форматі відеоконференції.

На початку засідання йшлося про стан реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Президента Польщі Анджея Дуди в Україну 12 жовтня 2020 року.

Співголови Комітету обговорили розвиток ситуації з пандемією COVID-19 в Україні та Польщі, а також заходи, що вживаються з метою подолання наслідків коронавірусу.

У контексті обговорення комплексу безпекових питань Ігор Жовква поінформував співрозмовника про загострення ситуації на сході України та кроки, що їх здійснює українська сторона для мирного врегулювання російсько-української війни.

Кшиштоф Щерський підтвердив незмінну підтримку з боку офіційної Варшави суверенітету й територіальної цілісності нашої держави у межах міжнародно визнаних кордонів. Він також висловив готовність Польського головування в ОБСЄ у 2022 році приділяти цьому питанню особливу увагу. Сторони домовилися розвивати взаємодію у протидії поширенню дезінформації, зокрема з огляду на створення відповідного Центру в Україні.

Співрозмовники окремо обговорили наслідки тимчасової окупації Росією АР Крим та міста Севастополя. Заступник керівника Офісу Глави Української держави окреслив основні елементи Кримської платформи та підтвердив запрошення Анджею Дуді від Президента України Володимира Зеленського взяти участь в інавгураційному заході ініціативи 23 серпня 2021 року.

Під час обговорення енергетичної проблематики співрозмовники відзначили виключну важливість забезпечення енергетичної безпеки у Європі та скоординували спільні кроки з метою протидії добудові проекту «Північний потік – 2». Обговорено також реалізацію спільних ініціатив у енергетичній сфері, зокрема щодо постачання зрідженого газу з Катару в Україну через польську інфраструктуру.

У контексті обговорення відносин України з ЄС та НАТО державний секретар Канцелярії Президента Республіки Польща запевнив у послідовній підтримці Польщею європейської та євроатлантичної перспективи України. Він позитивно відзначив результати реформ, які впроваджує наша держава з метою досягнення відповідних критеріїв членства.

Окремим пунктом порядку денного зустрічі стало обговорення торговельно-економічної співпраці між Україною та Польщею. Сторони відзначили, що пандемія коронавірусу практично не вплинула на обсяги товарообігу між двома державами.

Ігор Жовква поінформував співрозмовника про роботу, що здійснюється українською стороною для розбудови дорожньої та прикордонної інфраструктури у прилеглих до українсько-польського кордону районах.

«Ключові пункти пропуску на українсько-польському державному кордоні включені до загальнодержавної програми «Велике будівництво», а це означає, що вони будуть реконструйовані, а під’їзні дороги добудовані з тим, щоб наші президенти могли вже невдовзі спільно оглянути результати цієї роботи», – зазначив він.

Сторони позитивно оцінили відновлення експертного діалогу щодо питань історичної пам’яті.

«Як домовилися наші президенти, питання історії ми залишаємо експертам-історикам, а на порядку денному наших лідерів і Консультативного комітету є багато інших важливих питань, які дають нам змогу розбудовувати успішну співпрацю та дивитися в майбутнє», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Співголови Комітету узгодили графік контактів на найвищому рівні на поточний рік та домовилися продовжувати роботу з метою зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща.

За підсумками засідання Консультаційного комітету було схвалено спільне комюніке.