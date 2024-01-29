Відбувся черговий раунд переговорів між Україною та Німеччиною щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань

На виконання домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, досягнутих під час телефонної розмови 24 січня 2024 року, відбувся дводенний раунд переговорів із представниками німецького уряду щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові зобов'язання та довгострокову підтримку України.

Українську переговорну команду очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Сторони обговорили формулювання ключових положень угоди, термінологію та юридичні формальності.

Представники України та Німеччини домовилися про графік подальшої комунікації між переговорними групами на найближчий час.