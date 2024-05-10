Відновлені та облаштовані Фундацією Олени Зеленської укриття в Кременчуку готові приймати дітей

Перша леді України, засновниця Фундації Олена Зеленська разом із командою відвідала два ліцеї в Кременчуку. Там відкрили укриття, які відновила та облаштувала Фундація в межах відповідного проєкту.

Під час ремонту будівельники вивезли тонни сміття, облаштували вимощення, забезпечили гідроізоляцію, щоб у приміщенні було сухо й комфортно. Тут створили нову вентиляційну систему, щоб діти могли безпечно й вільно дихати. Також облаштували додатковий вихід зі сховища, забезпечивши безбарʼєрність. Команда продумала комфортне для дітей зонування. Тепер учні під час повітряної загрози можуть тут, зокрема, займатися з психологом. Крім того, встановили якісне освітлення, завдяки якому можна читати й навчатися.

«В укриттях, які відновила та облаштувала Фундація, ми намагалися створити максимально комфортний безпечний простір, пристосований для навчання, ігор і руханок, які допомагають долати стрес. Відремонтовані приміщення інклюзивні. Вхід облаштований спеціальним механізмом для заїзду на кріслі колісному. На вході розташований вказівник зі шрифтом Брайля для людей із порушенням зору», – зазначила перша леді.

Обираючи навчальні заклади для облаштування укриттів, Фундація керувалася передусім кількістю учнів. Враховували також, чи дає змогу ситуація в регіоні повернутися до офлайн-навчання.

«Хотілося б зробити так, щоб діти ніколи не спускалися під землю в укриття. Саме за це щодня воюють наші захисники й захисниці на фронті. Ми ж зі свого боку робимо, що можемо, аби убезпечити наших дітей від російських ракет. Ми відновлюємо й облаштовуємо укриття у школах, щоб діти почувалися безпечно під час навчання», – наголосила Олена Зеленська.

Фундація профінансувала комплексну відбудову та облаштування цих укриттів завдяки акумульованим міжнародним коштам. Партнером виступили KSE Foundation.

Площа сховищ – 300 кв. м в одному ліцеї та близько 1 тис. кв. м – у другому. Усі виконані роботи відповідають нормам ДСНС.

Завдяки наявності укриттів ліцеям Кременчука дали дозвіл проводити навчання офлайн. Це означає, що близько 2,5 тис. дітей зможуть здобувати якісну освіту та соціалізуватися.