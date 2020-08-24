Відновлення доріг у межах «Великого будівництва» на Сумщині завершиться вчасно – Володимир Зеленський

Спорудження доріг, що входять до Національної програми «Велике будівництво» в Сумській області, триває та завершиться у визначені терміни, зазначив Президент України Володимир Зеленський.

Під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Сумщину Глава держави зазначив, що в регіоні цього року будується близько 160 км доріг державного значення.

«Всі ці зобов’язання контролюються. Голова обласної держадміністрації доповідав, що встигнуть. З головою Укравтодору я щодня спілкуюся. Вони доповідають, що до кінця року ми все це зробимо», – повідомив Володимир Зеленський.

Однак, зауважив він, будівництво доріг на Сумщині відбувається повільніше, ніж в інших областях.

«Це пов’язано з тим, що багато проектів було заблоковано на рівні Антимонопольного комітету», – сказав Президент.

Глава держави переконаний, що всі перешкоди, які гальмували темпи будівництва автошляхів, буде усунуто.

Водночас, за словами Володимира Зеленського, ситуація з відновленням шкіл і садочків у Сумській області краща.