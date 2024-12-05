Відновлення енергетики та підтримка України: Володимир Зеленський зустрівся з Карлом Негаммером

У Парижі Президент Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером та обговорив продовження підтримки України.

Президент подякував Австрії за гуманітарну й фінансову допомогу Україні від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Глава держави наголосив, що Україна розраховує на продовження допомоги наступного року, зокрема в гуманітарному розмінуванні, лікуванні та реабілітації поранених цивільних, а також зацікавлена в участі австрійських компаній у відбудові країни.

Президент також зазначив, що важливо підтримати нашу енергетичну систему під час зими та захистити людей від російського повітряного терору. Зокрема, є потреба в будівництві укриттів у школах та лікарнях.

Канцлер Австрії запевнив у продовженні допомоги України та підтриманні санкційного тиску на РФ. Зокрема, однією з тем, яку обговорили під час зустрічі, була енергетична незалежність Європи від російських енергоносіїв.

Володимир Зеленський і Карл Негаммер приділили особливу увагу крокам, які слід зробити, щоб примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру.

Глава держави також запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку.

Крім того, Президент розповів про всі зусилля України для повернення незаконно депортованих до РФ українських дітей і перешкоди, які Росія створює на цьому шляху.