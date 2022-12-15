Відновлення ізюмської лікарні – серед пріоритетних напрямів діяльності Фундації Олени Зеленської – перша леді на презентації в Парижі

Перша леді України Олена Зеленська у межах візиту до Франції презентувала свою благодійну Фундацію. Під час презентації в Парижі дружина Президента оголосила одним з пріоритетів збір на відновлення міської лікарні в Ізюмі. За словами першої леді, відбудова інфраструктури буде найкращою підтримкою для людей на звільнених територіях.

Кошти підуть на відновлення будівлі лікарні, яку зруйнували російські окупанти, та майна, викраденого загарбниками.

«Російські військові вкрали майже все вціліле обладнання, ліжка з ковідного відділення, кисневі концентратори, – розповіла Олена Зеленська. – Збір на відновлення цієї лікарні – зараз пріоритетний проект моєї Фундації».

Відкрила благодійний вечір, присвячений презентації Фундації, перша леді Французької Республіки Бріжит Макрон. Вона чимало чула від Олени Зеленської про лікарню в Ізюмі – одну з найважливіших на сході України.

«Ми завжди будемо разом з вами. Франція завжди буде поруч. Відновлення найбільшої лікарні в Ізюмі – те, що об’єднує нас сьогодні», – сказала Бріжит Макрон.

Ізюмська центральна міська лікарня – один із найбільших медичних закладів на деокупованій Харківщині. До війни лікарня обслуговувала майже 150 тисяч осіб, там працювали 547 фахівців.

Зараз заклад функціонує на 10% потужності. Під час окупації було розгромлено чотири операційні блоки та реанімацію, знищено томограф, пошкоджено шахту ліфта. В усіх корпусах вибито вікна, стіни мають сліди осколкових влучань.

Попри руйнування лікарі продовжують рятувати життя та здоров’я пацієнтів, котрих стає дедалі більше. До хронічних і сезонних захворювань, які посилюються через відсутність тепла та світла, додаються складні травми: люди підриваються на мінах-«пелюстках». До найближчої лікарні – 120 км небезпечними замінованими дорогами.

Перша леді України наголосила, що підтримка людей на деокупованій Харківщині, як і на всіх українських землях, звільнених від окупантів, – найвищий вияв солідарності з боку дружніх націй.

Фундація Олени Зеленської – благодійна організація, місія якої – відновити людський капітал України, щоб кожен громадянин почувався фізично й ментально здоровим, захищеним, міг реалізувати своє право на освіту та будувати майбутнє в рідній країні.