Відновлення України, оборонна допомога та посилення санкцій ЄС проти Росії: Президент провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Італії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Глава держави подякував за організацію в Римі Конференції з питань відновлення України. У заході беруть участь понад 500 італійських компаній, буде підписано близько 200 двосторонніх угод на понад 10 млрд євро.

«Це важливий сигнал довіри до України, до нашої здатності не лише вистояти в цій війні, що є найголовнішим, а й зміцнити нашу спільну європейську стабільність», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що потрібен масштабний і системний підхід до реконструкції нашої країни. Україна розраховує на активну участь Італії в розробці та реалізації плану відбудови. Італія вже взяла патронат над відновленням культурної спадщини Одеси та має намір розширити свій внесок на інші сфери.

Джорджа Мелоні запевнила в тому, що Італія готова інвестувати в Україну та її майбутнє.

«На конференції ми підписуємо низку угод, а також фінансові гарантійні інструменти для бізнесу, компаній, які готові вкладатися, і це надважливо. Але також – і щодо безпосередніх інвестицій наших промислових підприємств», – розповіла вона.

Володимир Зеленський відзначив оборонну підтримку з боку Італії. Лідери також обговорили нагальні потреби для посилення протиповітряної оборони України.

Джорджа Мелоні засудила російські удари по цивільних та об’єктах критичної інфраструктури. Прем’єр-міністерка також висловила співчуття у зв’язку із загибеллю українців.

За словами Президента, зараз пріоритетом внутрішнього оборонного виробництва України є саме дрони, передусім перехоплювачі. Він наголосив, що важливо інвестувати в український ОПК та розвивати спільне оборонне виробництво.

Очільниця уряду Італії зазначила, що лише Україна демонструє готовність до справжніх мирних переговорів, тому потрібно й далі надавати їй підтримку, а також збільшувати тиск на Росію.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обговорили підготовку 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії та подолання штучних політичних перешкод на шляху до членства України у Євросоюзі.

Лідери також приділили увагу запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Для України важлива якнайшвидша ратифікація угоди про створення трибуналу італійським парламентом.

Окремий фокус зустрічі – повернення українських дітей, яких викрала Росія. Україна розраховує на подальше сприяння з боку Італії та Ватикану.