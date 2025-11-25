Президент і спецпредставниця Канади з питань відбудови обговорили участь канадського бізнесу у відновленні України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальною представницею Канади з питань відбудови України Христею Фріланд.

«Ми вдячні Канаді за постійну підтримку. Дуже дякуємо Прем'єр-міністрові, дуже дякуємо вам. Ви багато всього зробили для України на різних посадах і продовжуєте працювати», – зазначив Глава держави.

Президент окремо відзначив внесок Канади в ініціативу PURL і посилення протиповітряної оборони України.

Христя Фріланд наголосила, що Канада продовжить підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

«Ми в Канаді розуміємо – і я думаю, в цілому світі розуміють, – що наша підтримка України – це не лише тому, що є багато канадців українського походження. Це тому, що ми розуміємо, що ви боретеся за демократичний світ. І я переконана більше, ніж коли-небудь, що ця боротьба України – це боротьба, яка вирішить долю демократії у Європі та в цілому світі», – сказала вона.

Одне з ключових питань обговорення – відбудова України. Глава держави зазначив, що наша країна розраховує на участь канадського бізнесу та залучення канадських інвестицій у відновлення, особливо в енергетику, агросектор, інфраструктуру та інші напрями.