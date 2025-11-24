Звернення Президента до учасників засідання Коаліції охочих

Дуже вам дякую, дорогі друзі!

Емманюелю, Кіре, Фрідріху!

Марко, пане держсекретарю! Також Антоніу, Урсуло!

І, звісно, всі лідери Коаліції!

Я щиро ціную те, що ви всі підтримуєте нас, Україну, та що ми разом працюємо заради нашої спільної безпеки. Саме тепер, коли йдеться про безпеку, між нами немає нічого, що могло б нас розділити. Немає окремих проблем – усе впливає на кожного з нас. І всім необхідна повна поінформованість. Ми твердо віримо: до безпекових рішень щодо України має бути залучена Україна – такою була наша позиція в Женеві й завжди, – до безпекових рішень щодо Європи має бути залучена Європа, і те ж саме стосується Канади, Японії, Австралії, Нової Зеландії, інших країн, та всіх інших народів. І це просто справедливо, і це справді працює. Адже коли рішення ухвалюється за спиною країни або народу, завжди є великий ризик, що воно просто не спрацює. І ми всі віримо, що люди мають самі вирішувати своє майбутнє, і саме це, між іншим, відрізняє нас від режимів на кшталт московського. Тож дякую вам усім за те, що ми разом рухаємося вперед і зберігаємо координацію та єдність.

Друзі!

Зараз у нас є позитивний результат із Женеви – після зустрічей і переговорів, які там відбулися.

Україна має рамку, розроблену нашими командами в Женеві. Ця рамка на столі, і ми готові рухатися вперед разом – зі Сполученими Штатами Америки, за особистої участі Президента Трампа, і з Європою, з лідерами, і з усіма партнерами, які мають сили й можливості допомогти. І я готовий зустрітися з Президентом Трампом – є чутливі моменти для обговорення, вони все ще є, і ми вважаємо, що участь європейських лідерів може бути корисною. І обговорімо сьогодні деякі ключові питання в закритому форматі.

Але ми також не повинні втрачати зв'язок із реальністю – війна Росії проти нас не в минулому, вона триває кожного дня. Щодня Росія забирає життя українців. Буквально минулої ночі – дякую за ваші теплі слова та слова підтримки, друзі, – тож минулої ночі відбулася ще одна масована атака на нашу країну. Тому ми не можемо розслаблятися чи забувати, що Україні все ще потрібна оборонна підтримка, безпекова підтримка, підтримка нашої стійкості – щодня. І поки Росія не зробить реальних кроків до зменшення бойової активності – реальних кроків до згортання своєї воєнної машини, – кроків, які б чітко показали, що Росія серйозно налаштована припинити цю загарбницьку війну, ми не маємо права припиняти роботу на підтримку України, на підтримку нашого народу, на підтримку нашої колективної безпеки. І ми не маємо права згортати нашу активність. Ми маємо захищати життя, зміцнювати протиповітряну оборону й утримувати лінію фронту, зберігати санкції проти Росії, нарешті спрямувати заморожені російські активи на посилення захисту України та, нарешті, розробити працездатну рамку для розгортання Коаліцією охочих сил стримування в Україні шляхом підписання відповідного меморандуму.

Закликаю вас продовжувати працювати на сто відсотків заради безпеки, як ми це робили й раніше.

І дуже вам дякую.