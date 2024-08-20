Відновлення виробництва та збільшення кількості робочих місць на Кіровоградщині посилює стійкість регіону та всієї країни – Президент зустрівся з місцевим бізнесом

Під час робочої поїздки на Кіровоградщину Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу в межах економічної платформи «Зроблено в Україні».

Глава держави подякував усім воїнам із цього регіону та підприємствам, які їх підтримують своєю роботою.

«Це дуже важливо. Така цінність вашого регіону, його відновлення. Я сьогодні бачу відновлення виробництва. Бачимо, що підприємства збільшують кількість робочих місць», – сказав він.

Президент зазначив, що Міністерство економіки та підприємці обговорюють програми підтримки бізнесу, і наголосив, що таких ініціатив має бути більше.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що цього року в межах ініціативи «Зроблено в Україні» для Кіровоградщини передбачено 850 млн грн. Що активніше бізнеси подаватимуться на програми підтримки, то більше коштів зможуть отримати.

Крім того, Юлія Свириденко повідомила, що сьогодні уряд схвалив запуск ініціативи Президента «Національний кешбек». Уже наступного місяця вона стане доступною для українців.

Під час зустрічі з підприємцями обговорили можливість залучення українських виробників до добудови Хмельницької АЕС, програму часткової компенсації вартості вітчизняної сільгосптехніки й обладнання та розвиток локалізації виробництва інженерно-будівельної техніки.

Також у Кропивницькому Володимир Зеленський відвідав підприємство, де виробляють сільськогосподарську техніку, зокрема посівні комплекси, сівалки, культиватори, дискові борони, навантажувачі, обприскувачі.

Володимир Зеленський поспілкувався з працівниками та працівницями підприємства й зазначив, що своєю роботою вони також наближають перемогу України.

«Нам потрібно зберегти країну. Для цього потрібне справедливе закінчення війни. Ми точно наближаємо це. Військові на фронті, такі люди, як ви. Працюємо над цим. Дуже хочемо цього», – наголосив він.