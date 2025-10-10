Відповідь на російський терор може бути лише одна: більше сили, ППО та тиску на Росію, щоб вони реально відповідали за все – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Увесь день триває відновлення після російського удару. Багато роботи. Зараз уже відновили постачання електрики для більш ніж 725 тисяч сімей. Київ, Київщина, Дніпровщина, Кіровоградська область, Черкаси, Чернігів. Залишається непростою ситуація на Сумщині. Також Харківщина, Херсонщина, Донеччина – через безпекову ситуацію ремонти ускладнені. Протягом дня були нові атаки дронів, обстріли, були нові повітряні тривоги. Ще триває робота й у столиці.

Де це потрібно, енергетики запровадили графіки щодо електрики. Київ і Кіровоградська область – протягом дня працювали, щоб відновити постачання води. В Києві майже відновлено, на Кіровоградщині триває запуск насосів і наповнення мережі.

Завдання для всіх наших областей – підготувати достатнє резервне живлення для водоканалів. У частині громад це вже реалізоване. І має бути й там, де зараз ми бачимо відповідну проблематику. Через сьогоднішній удар є постраждалі, зокрема в Києві та в областях. На об’єктах енергетики. Усім надається допомога. В Запоріжжі росіяни, на жаль, убили дитину – сім років було хлопчику. Мої співчуття.

Путін очевидно користується моментом, коли світ зараз майже всю увагу приділяє можливості встановити мир на Близькому Сході. Більшість держав світу, усі ключові лідери зосередили увагу на тому, що відбувається саме там. І це дійсно хороший шанс досягти справжнього миру після стількох жертв у тому регіоні. І це новий рекорд російської підлості – саме в такий момент посилювати терористичні удари, бити саме по життю наших людей. Тільки в ніч на сьогодні було майже 500 дронів кількома хвилями. Близько 200 із них – це «шахеди», і також 32 ракети, і значна частина – це балістика. Відповідь на це може бути тільки одна, і це – більше сили, більше ППО, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру, і більше тиску на Росію, щоб вони реально відповідали за все, що роблять. Має бути посилення санкцій. Ми говорили про це з партнерами. Має бути повне використання російських активів, щоб посилити передусім наш захист, посилити нас, наше відновлення.

І сьогодні говорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард про фінансові можливості підтримки України. Також говорили про нашу енергетику, нашу стійкість.

Була розмова у мене сьогодні із Президентом Фінляндії Стуббом. Він напередодні зустрічався з Президентом Сполучених Штатів Америки. Ми обговорили, які наші кроки тепер, які контакти можуть допомогти захистити життя та втихомирити цього терориста в Москві.

Говорив із Прем’єр-міністром Британії Стармером, і ми розраховуємо на сильну британську підтримку в цих непростих обставинах. Говорили про можливу участь Британії в програмі PURL. Це сильна програма, яка дає нам змогу купувати американську зброю. Це дуже важливо. Те, що захищає. Зокрема, це ракети для «петріотів».

І сьогодні ж я говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Поінформував про ситуацію, про наслідки російського удару. Я дуже вдячний йому, вдячний Німеччині за системи ППО, які вже працюють для захисту України. Ми обговорили з паном канцлером російські наміри й нашу спільну можливість захищатись і захиститися.

Вдячний за підтримку всім партнерам, які справді допомагають – допомагають діями, а не просто допомагають словами.

Провів сьогодні Ставку. Звісно, про енергетику. Це ключове питання. Але були доповіді й щодо фронту: у районах Добропілля наші сили зламали чергову російську спробу вдарити по наших позиціях.

Я провів нараду з усіма, хто відповідає за міжнародний напрям: уряд, голова Офісу Андрій Єрмак, секретар РНБО. Завдання чіткі. Ми їх знаємо. Які країни можуть допомогти Україні додатковими системами ППО й ракетами до них. І щодо цього потрібен саме такий результат, про який я говорив із лідерами. На рівні лідерів домовленості є в нас, потрібна робота на рівні всіх наших команд і потрібні відповідні результати. Ми знаємо, які ще країни можуть приєднатися до програми PURL, і я очікую конкретних результатів комунікації із цими країнами. І наші дипломати мають бути ще активнішими щодо цього. І третє – це санкції. Пауза без нових сильних санкцій проти Росії за війну надто затягнулась.

І окремо я хочу відзначити всіх наших людей, кожного й кожну, хто від ранку працює: наших енергетиків, наші ремонтні бригади, ДСНС України, комунальні служби, усіх, хто працює, щоб повернути українським містам і селам електрику, щоб були наші люди зі світлом, із водою й точно без терористів, без Москви, без війни.

Потрібно бути сильними й боротися разом заради нашої держави, заради наших людей. Дякую! Дякуємо всім.

Слава Україні!