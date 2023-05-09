Відповідальність агресора за злочин має бути неминучою – виступ Президента на онлайн-саміті лідерів держав Core Group зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України

Пане Генеральний прокуроре!

Добрий день, шановні колеги, вітаю всіх вас у цьому форматі.

Шановна Урсуло, шановні колеги!

Дякую вам за можливість сьогодні попрацювати заради правосуддя й справедливості!

78 років тому Європа отримала чи не найважливіший шанс у своїй довгій історії – шанс на сталий і справді довготривалий мир.

У чому полягав той шанс?

Не лише у відмові країн від агресій, не лише у політичних інструментах, які об’єднували Європу – колись держави, що ворогували, – щоб не допустити будь-яких нових кроків щодо агресій, будь-яких нових агресій, а й у покаранні. У покаранні за агресію, яка принесла найбільшу катастрофу ХХ століття – ми всі розуміємо, що це Друга світова війна.

Головний винуватець тієї катастрофи не дістався зали трибуналу. Він сам, у бункері, здійснив очевидний вирок для себе.Але його спільники, зокрема ключові фігури агресії, були покарані саме в юридичній площині. Саме так покарані, як людство в цивілізований спосіб карає будь-яких злочинців: обвинувачення, судовий процес, вирок та його реалізація. І це слугувало міцною опорою миру – той конкретний приклад, коли порушників миру було покарано всім світом. Цивілізовано покарано!

На жаль, через 68 років після того вироку Нюрнберзького трибуналу Європа знову відчула удар агресії. Побачила, що з’явився режим, який просто не вірить, що світ зараз здатен покарати порушників миру. Росія почала в 14-му році агресію проти України й зробила її у 22-му році повномасштабною, бо в керівництві Росії запанувала така думка, ніби Європа залишила історію історикам та що народи й політики Європи не наважаться реально захищати свої цінності, не наважаться боротися проти нової агресії так, як це потрібно, щоб захиститися.

Ми маємо довести, що агресор помилявся в усьому! І не лише у своїх військових розрахунках, не лише в тому, як він оцінював наше лідерство, наші державні та економічні системи. Але й у тому, як він оцінював наше ставлення саме до справедливості.

Наші цінності для нас – справжні. І ми будемо їх захищати! А отже, ми зробимо все можливе, щоб головний винуватець цієї агресії та всі його спільники були притягнуті до відповідальності за все скоєними ними – без винятку!

Передусім це стосується злочину агресії. Цей злочин Росії поставив тепер уже й ХХІ століття на межу глобальної катастрофи. Цей злочин закликає нас до правосуддя.

І наше правосуддя має бути швидшим, ніж їхній відчай у їхніх бункерах, який уже очевидно є.

Наше правосуддя має довести міжнародну єдність у справедливості, як це було й у Нюрнберзі. На жаль, у Міжнародного кримінального суду, чию діяльність ми повністю підтримуємо, немає юрисдикції щодо злочину агресії. Саме тому потрібен трибунал, щоб доповнити глобальну юридичну систему. Я радий оголосити, що в нашій спільній групі, яка працює для покарання агресора, – це наша Сore Group – уже 37 держав. І ця кількість зростатиме – ми постійно працюємо, щоб наша коаліція захисників справедливості збільшувалася.

Нагадаю, що про створення Нюрнберзького трибуналу на початку домовлялися лише чотири держави. Загалом у коаліцію заради того трибуналу увійшли 24 держави. Нас зараз уже суттєво більше, і серед нас – не лише європейські країни. Нашою спільною роботою ми доводимо, що прагнення до справедливості – глобальне.

І вже цього літа почне роботу Міжнародний центр з кримінального переслідування злочину російської агресії – почне свою роботу в Гаазі. Це буде практичний крок у напрацюванні матеріалів для трибуналу. Тож ми рухаємося вперед, рухаємося крок за кроком.

Ми можемо дискутувати між собою про те, якою має бути модель спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, щоб досягти головної мети – справедливості. Ми можемо говорити про порядок кроків, які приведуть до запуску трибуналу… Ми ж демократичні нації, і говорити та погоджувати для нас – це нормальна, звичайна справа. Але ще раз наголошую: це повинен бути трибунал.

Я радий, що між нами є абсолютно чітка згода про те, що відповідальність агресора за злочин має бути неминучою. І саме відповідальність агресора за злочин агресії.

9 травня 45-го року після того, як напередодні – 8 травня – відбулася капітуляція нацистської агресії, світ уже активно рухався до правосуддя щодо агресора. 9 травня цього року аналогічний наш рух іще активніший, іще численніший, і я хочу подякувати усім вам за це! Дякую кожному й кожній, хто наближає початок роботи спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України!

Хай шанс нашої Європи та світу на сталий і справді довготривалий мир без агресій буде реалізовано!

Дуже дякую!

Слава Україні!