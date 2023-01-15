Відповідальність за терор буде для всіх: і для тих, хто вбиває, і для тих, хто допомагає вбивати – звернення Президента України

Дорогі українці!

Сьогодні весь день отримую доповіді з Дніпра. Там триває розбір завалів. Залучені всі необхідні служби. Дякую всім, хто здійснює рятувальну операцію! Дякую ДСНС, поліції та Нацгвардії. Хочу подякувати комунальним службам, нашим лікарям, усім волонтерам, звичайним дніпрянам, які допомагають!

Станом на цей час залишається невідомою доля понад 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети терористів.

Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них – шість дітей. Боремося за кожну людину! Рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс урятувати життя.

На зараз у переліку загиблих – 30 людей, зокрема одна дитина – дівчинка, їй було 15 років.

Є повідомлення про те, що двоє дітей залишились без батьків. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних…

За час, що минув після цієї атаки, Україна почула слова співчуття, підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів і звичайних людей із різних країн світу. Я дякую кожному, хто не залишився байдужим! Дуже важливо, що нормальні люди об’єднуються у відповідь на терор.

Але…

Хочу сказать всем тем в России – и из России, – кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора… Хотя прекрасно всё видят и знают…

Ваше трусливое молчание, попытка «переждать» то, что происходит, закончатся только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами.

Зло очень чувствительно к трусости.

Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать.

Вважаю правильним, що саме сьогодні є рішення про розширення наших санкцій проти громадян Росії та інших осіб, які допомагають терору.

Майже 200 – це список ретельно підготовлений, і за кожним прізвищем є відповідальна мотивація. Ті, хто виправдовує терор. Ті, хто змащує російську машину пропаганди. Ті, хто намагався продати Україну десь там у Москві. Ця публіка отримає повний перелік персональних обмежень. Ми зробимо все, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі – у Європі, у світі.

Відповідальність за терор буде для всіх: і для тих, хто вбиває, і для тих, хто допомагає вбивати.

Робота РНБО над санкційними списками триває, і скоро будуть наступні рішення.

Хочу сьогодні, як і завжди, подякувати нашим воїнам. Усім тим, хто героїчно та стійко виконує бойові завдання. Хто утримує наші позиції. І особливо на найважчих ділянках фронту. Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донеччину, за Луганщину триває без жодної передишки, без жодної зупинки.

Дякую кожному нашому бійцю, кожному нашому солдату, сержанту, офіцеру, які розуміють, наскільки важливо знищувати окупантів саме на цьому напрямку. Росія зробила битву за міста нашого Донбасу принциповою для себе. Наші ж герої роблять цю битву принциповою для знищення бойового потенціалу держави-терориста.

Кожен день української стійкості на Донбасі і кожен наш успіх в обороні там – це життєво важливі здобутки для захисту всієї нашої держави.

І ще одне.

Сьогодні обірвалося життя великого друга України, легенди – Вахтанга Кікабідзе. Про нього можна багато говорити, і все одно не вистачить слів, щоб сказати все те добре, що варто про нього сказати.

Це честь для нас, що він був нашим другом. Світла йому пам’ять!

Слава Україні!