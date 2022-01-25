Відсьогодні в «Дії» доступні послуги зі зміни місця реєстрації та опитування як перший крок до безпосереднього народовладдя – Володимир Зеленський

Відсьогодні на порталі державних послуг «Дія» доступні онлайн-сервіс зі зміни місця реєстрації та опитування. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час виступу на третьому Diia Summit, що триває в Києві.

«Ми мріяли про державу, яка надає громадянам якісний сервіс. Для мене це передусім – швидко й зручно. Коли 10 послуг за 15 хвилин і однією заявою просто в пологовому будинку отримують молоді батьки завдяки «єМалятку». Йому лише два роки. Та сьогодні народження дитини через цей сервіс реєструє дев'ять із десяти українських родин», – сказав Володимир Зеленський.

Також, за його словами, майже мільйон громадян і підприємців під час карантинних обмежень за кілька хвилин отримали через «Дію» 8 тис. грн допомоги від держави. Через «Дію» у смартфоні можна сплачувати податки, штрафи, ЄСВ, подавати декларацію, е-петицію, оформляти субсидію або пенсію. А загалом у «цифровій Україні мешкає» 14 млн громадян, зазначив Президент.

«Два роки ми аналізували життєві ситуації, де громадяни взаємодіють з державою. І популярні державні послуги переводили саме в онлайн. Сьогодні йде в минуле найпопулярніша – це зміна місця реєстрації. Або зміна прописки, як кажуть у народі», – повідомив Глава держави.

«Відсьогодні – жодних обліків, кабінетів, паспортних столів, військкоматів та ось такої черги. Відтепер змінити місце реєстрації можна онлайн, у декілька кліків. Усіх вітаю. До речі, довідку А4, яку треба було носити з разом з ID-паспортом, також можна забути», – додав він.

Володимир Зеленський також розповів, що в додатку «Дія» відсьогодні запускають функцію «Опитування». Поки що запитання пов'язані з можливостями додатку та доступних у ньому послуг, але в майбутньому вони стосуватимуться інших питань життєдіяльності держави.

У презентаційному відеоролику Володимир Зеленський нагадав, що пряме народовладдя є одним із ключових пунктів його президентської програми.

«Сьогодні ми робимо на цьому шляху перший крок – у «Дії» запускається послуга «Опитування», перший масштабний інструмент електронної демократії. Для мільйонів громадян це можливість висловлювати свою позицію та впливати на рішення для держави, можливість швидко дізнатися думку людей з будь-яких питань у режимі реального часу й реальних цифр. Ну а для всіх нас – це фактично старт цифрового народовладдя», – сказав Президент у відеопрезентації.

Глава держави зауважив, що перші запитання – не складні, не доленосні для країни та є радше тестуванням цієї функції. Зокрема, вони стосуються нових цифрових послуг, що віднині з’явилися в додатку «Дія», – яка з них є найкориснішою, та якою має бути назва нової державної програми для людей, старших за 60 років.

«Обирайте свій варіант, дивіться, як працює електронна демократія в «Дії», впливайте на розвиток цифрової держави», – закликав громадян Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що цифрова трансформація не лише економить час, а й змінює державне управління. Доказом цього є запуск програми «єПідтримка».

«За два тижні – найпопулярніша послуга за всю історію України. Одна тисяча гривень вакцинованим громадянам плюс 500 гривень за бустерну дозу. Кошти, які можна витратити на спорт, концерти, кіно, театри, музеї, книги, подорожі Україною. Скористалось вісім мільйонів українців. Постраждалі сфери отримали 2,3 мільярда гривень. А весь світ зрозумів, що українці – нація, яка читає, бо кожен третій громадянин витратив ці кошти саме на книги. І це прекрасно», – сказав Глава держави.

Президент нагадав, що в лютому 2020 року, коли відбулася презентація новоствореного додатку «Дія», були доступні цифрові водійські права й техпаспорт, і тоді це вважалося проривом. А сьогодні в застосунку – понад 20 документів та послуг, а на порталі «Дія» – понад 50 державних послуг, ліцензій та дозволів.

«Ми стали четвертою країною Європи, яка має електронні права. Тоді це була гордість. Ми перші у світі запустили цифровий паспорт, що має таку ж силу, як і паперовий. Тоді це була фантастика. Ми перші приєдналися до єдиного цифрового ринку Європи з COVID-сертифікатами, які згенерували 10 мільйонів українців. І зараз все це вже звичка. Звичка до якісного, швидкого й зручного сервісу від держави», – зазначив Володимир Зеленський.

Як зауважив Президент, що складніше кожного разу дивувати громадян, то амбітніші плани та рух вперед.

«Але я впевнений, що на наступному Diia Summit, як завжди, нам буде про що розповісти, буде чим пишатися, будуть перемоги, якими ми зможемо вас здивувати, та амбітні плани, якими ми здивуємо вас іще більше. І весь світ. Але нас це не лякає. Бо ми точно знаємо: те, що вчора звалося «мрія» – сьогодні називається «Дія». Головне – мріяти й діяти», – резюмував Володимир Зеленський.

Глава держави закликав: не бійтесь мріяти, бо цифровізація в Україні – саме про це.