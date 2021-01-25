Відзначення 30-річчя незалежності разом з нашими друзями та партнерами сприятиме зміцненню позицій України – Президент

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки до відзначення 30-ї річниці незалежності України. У заході взяли участь керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, його заступник Ігор Жовква та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Було детально обговорено план проведення урочистостей з нагоди 30-ї річниці незалежності України та запуск «Кримської платформи». Стратегічно ці події мають відбутися із залученням міжнародної спільноти. Усі партнери та друзі України, лідери інших держав будуть запрошені листами за особистим підписом Президента. Однак під час телефонних розмов з іноземними лідерами Володимир Зеленський також обговорює плани на майбутнє й запрошує долучитися до святкування та «Кримської платформи».

«Для України День Незалежності – велике свято. Але ми вже давно є рівноправним гравцем на міжнародній арені. Відзначення цієї важливої дати – 30-річчя незалежності – разом з нашими друзями й партнерами сприятиме зміцненню наших позицій. У 30 років ми ще такі молоді, у нас стільки попереду, але ми вже маємо безцінний досвід, який може укріплювати наші відносини й допомагатиме іншим», – зазначив Глава держави.

Президент також наголосив, що досі не було жодного майданчика для визначення шляхів повернення Криму.

«Ми не здамо наших територій. Ця страшна помилка сталася не за нас, але нам її виправляти. Це дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року й до мого приходу до влади. «Кримська платформа» стане майданчиком, який згуртує наших міжнародних партнерів, котрі підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах. Це для мене не порожні слова. За ними стоять чіткі дії», – наголосив Володимир Зеленський.

Саміт «Кримської платформи» заплановано провести напередодні Дня Незалежності, 23 серпня 2021 року.