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Вихід Росії із цієї війни не має відбуватися за рахунок України – Володимир Зеленський

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Вихід Росії із цієї війни не має відбуватися за рахунок України – Володимир Зеленський

Обговорення світовими лідерами майбутнього Російської Федерації – це позитивний сигнал, але будь-який сценарій не може бути реалізований за рахунок України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в Києві.

«Це важливий тренд, що лідери почали говорити про майбутнє Росії. Я в цьому, безумовно, бачу позитивний сигнал. Якщо говорять про майбутнє Росії, значить, не Росія говорить про наше майбутнє. Мені здається, що це потужність нашої держави. У цій війні завдяки українському народу більша частина світу зробила вибір», – наголосив він.

Зробивши цей вибір, за словами Президента, світ почав думати, як далі будувати відносини.

«Як вони будуть жити з іншою Росією, з іншим форматом керівництва Росії, з іншими умовами», – сказав Глава держави.

Водночас Володимир Зеленський бачить ризик у тому, що певні кола міжнародних партнерів шукатимуть рішення, як Росії вийти із цієї війни, без урахування інтересів України.

«Не хочеться, щоб цей вихід знаходили за наш рахунок. І я роблю все, щоб не давати цьому шанс. У таких розмовах ми беремо участь, такі теми порушуються. Але ми достатньо категоричні в цьому: не за рахунок України!» – наголосив Президент.

Глава держави акцентував, що Україна не воює з Російською Федерацією на її території, а захищає свою суверенну територію та звільняє від російських окупантів виключно свої землі.

«Ми не починали війну, нам нічого зайвого не потрібно. Ми не збираємося нічого ні в кого забирати. Але й не готові віддавати свого», – резюмував Володимир Зеленський.

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Спілкування Президента України з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста

6 червня 2023 року - 18:33
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