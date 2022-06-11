Війна Росії проти України триває, тож потрібен потужний сьомий пакет санкцій – Президент за результатами переговорів з Урсулою фон дер Ляєн у Києві

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві закликав до підготовки сьомого пакету санкцій щодо Росії, який має стати ще потужнішим.

«Я вдячний Європейському Союзу за санкційну політику проти Росії, яка дуже допомагає в нашій боротьбі. Шість пакетів санкцій ЄС стали відчутним інструментом тиску на Росію за війну. Але війна триває. А отже, потрібен сьомий санкційний пакет, і він має стати ще потужнішим», – сказав Глава держави під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

Зокрема, за його словами, під санкції мають потрапити всі російські посадовці та судді, які працюють на війну та репресії. Європейський Союз також має повністю заблокувати діяльність усіх російських банків. Передусім це стосується «Газпромбанку», через який відбувається фінансування антиєвропейської політики РФ. Крім того, потрібні санкції щодо всіх російських компаній, які так чи інакше допомагають державі у військовій сфері чи у придушенні демократії та свободи слова.

«І, звичайно, Європейський Союз заради свого власного блага має значно швидше працювати над повною відмовою від російських енергоресурсів. Це фундаментальне питання безпеки для всіх – і для України, і для кожної держави ЄС», – зазначив Володимир Зеленський і додав, що триває робота і над іншими напрямами санкційної політики.