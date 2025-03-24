Війну принесли з Росії, і саме в Росію треба війну виштовхувати – саме їх треба змушувати до миру – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Головне за цей день. Зараз у Сумах іще триває рятувальна операція, усі служби залучені: ДСНС України, Національна поліція, медичні служби, наші комунальні. Дуже багато постраждалих – станом на цей час відомо про майже 90 постраждалих людей, 17 дітей серед них. В епіцентрі – школа, житлові будинки. На щастя, діти в школі були в укритті. Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто рятує життя українців. Кожен такий день, усі ночі з російськими ракетами й дронами проти нашої країни, кожна доба війни – це втрати, це біль, це руйнування, яких Україна ніколи не хотіла. Війну принесли з Росії, і саме в Росію треба війну виштовхувати – саме їх треба змушувати до миру, саме на них треба тиснути, щоб була безпека. Я дякую всім, хто нам допомагає в цьому. Я дякую всім, хто працює на безпеку України, на захист наших людей, на захист наших міст.

Провів сьогодні Ставку. Різні питання. Зокрема, підготовка наших воїнів, модернізація підготовки. Була доповідь генерала Олега Апостола, заступника Головкома, щодо змін у підготовці – це впровадження сучасних методик, а також ми бачили програми тренування, психологічної підтримки, інформаційне забезпечення, робота з партнерами. Є певні питання, які треба вирішувати. Також була доповідь щодо програми з контрактом 18–24, доповідали щодо перших результатів програми. Ми будемо розширювати її: я був на фронті в суботу, є запит конкретних бригад, і будемо на цей запит реагувати позитивно – буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців. Цей досвід треба розширювати на Національну гвардію України і також підрозділи прикордонників. Усі ефективні підрозділи в Силах оборони мають отримати всі можливості розвиватись і збільшувати потенціал нашої держави, нашої стійкості. Також сьогодні були наради щодо дипломатичної роботи. Нещодавно я говорив із міністром оборони Рустемом Умєровим. Вчора відбулася зустріч з американською командою. Сьогодні представники Сполучених Штатів Америки говорили з командою війни – з представниками Росії. Після того – знову зустріч української та американської команд. Я очікую також і нової доповіді. Нам потрібен рух до реального миру, до гарантованої безпеки. І це нам потрібно всім: в Україні, в Європі, в Америці, усім у світі, хто хоче спокою в міжнародних відносинах. Росія є єдиним суб’єктом, який затягує цю війну і знущається з наших людей і з усього світу. І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки. Ми готові підтримувати кожну сильну ініціативу, яка зробить дипломатію більш результативною, а це означає – треба тиском змушувати Росію до бажання закінчити війну. І це санкції. І це підтримка України. І це міжнародна координація. Ми готуємо на цей тиждень і предметну роботу з нашими європейськими партнерами заради конкретних безпекових кроків – спільних безпекових кроків. Значна частина Європи готова до конкретної безпекової роботи, і це дуже добре. Я дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!