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Зараз ми робимо цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи – звернення Президента
Зараз ми робимо цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи – звернення Президента

22 лютого 2025 року - 20:39

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Військова допомога та членство в ЄС: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Іспанії

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Військова допомога та членство в ЄС: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Іспанії

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Глава держави подякував за візит до України в третю річницю повномасштабного російського вторгнення, який став вагомим сигналом підтримки з боку Іспанії. Під час візиту Педро Санчес оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на 1 млрд євро цього року.

Серед ключових тем зустрічі – зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру та гарантії безпеки.

Володимир Зеленський і Педро Санчес також обговорили ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів, зокрема ППО й інвестиції у виробництво вітчизняних дронів.

Крім того, ішлося про відкриття хабу єдності в Іспанії. Сторони вже готуються до підписання Спільної декларації про наміри щодо створення українських «Центрів єдності».

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Заходи, приурочені до третіх роковин повномасштабної російської агресії

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