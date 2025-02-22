Військова допомога та членство в ЄС: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Іспанії

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Глава держави подякував за візит до України в третю річницю повномасштабного російського вторгнення, який став вагомим сигналом підтримки з боку Іспанії. Під час візиту Педро Санчес оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на 1 млрд євро цього року.

Серед ключових тем зустрічі – зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру та гарантії безпеки.

Володимир Зеленський і Педро Санчес також обговорили ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів, зокрема ППО й інвестиції у виробництво вітчизняних дронів.

Крім того, ішлося про відкриття хабу єдності в Іспанії. Сторони вже готуються до підписання Спільної декларації про наміри щодо створення українських «Центрів єдності».