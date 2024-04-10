Військова допомога та міжнародна співпраця: Президент України зустрівся з Президентом Латвії

У Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом.

Глава Української держави подякував Латвії за непохитну підтримку боротьби нашої країни з російською агресією.

Президенти відзначили, що участь Латвії в міжнародній коаліції з постачання Україні безпілотників надзвичайно важлива.

Володимир Зеленський поінформував Едгарса Рінкевичса про ситуацію на полі бою та російський повітряний терор проти цивільної інфраструктури. Глава Української держави детально розповів про те, чого саме потребує наша країна для посилення захисту неба.

«Конкретний результат нашої сьогоднішньої зустрічі – угода про безпекові зобов’язання між Україною та Латвією. Дякую вам. Також дякую за військову підтримку України та ваше приєднання до ініціативи щодо постачання артилерійських снарядів для України», – наголосив Президент України.

Лідери обговорили питання міжнародної співпраці, зокрема підтримку України на шляху до євроатлантичної інтеграції та підготовку до першого інавгураційного саміту миру у Швейцарії.