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Військова допомога та підтримка України: Президент провів зустріч із членами Палати представників Конгресу США

15 лютого 2025 року - 00:32

Військова допомога та підтримка України: Президент провів зустріч із членами Палати представників Конгресу США

У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з конгресменом Майком Тернером. Серед присутніх – конгресмени Джеральд Конноллі, Майк Роджерс, Браян Маст, Бретт Гатрі, Стені Хоєр, Майкл Маккол, Ніл Данн, Браян Фіцпатрік, Джейсон Кроу, Дональд Норкросс, Джо Вілсон, Ден Креншоу, Кріссі Гулахан, Сет Мултон, Брендон Бойл.

Глава держави подякував за незмінну двопартійну підтримку українського народу в боротьбі проти російської агресії.

Президент наголосив, що ціна, яку платять союзники, підтримуючи Україну, може бути значно більшою, якщо Росія атакує Європу. Саме тому так важливо зараз максимально допомогти нашій державі, продовжити військову підтримку та досягти гарантованого й тривалого миру на основі підходу «мир завдяки силі».

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою та результати захисної операції в Курській області. Також він окремо розповів про загрози, які створює участь Північної Кореї у реальних бойових діях із подальшим експортом війни в Тихоокеанський регіон, який є стратегічним безпековим інтересом США.

Одна з ключових тем зустрічі – продовження оборонної допомоги Україні, напрацювання законодавчих ініціатив на підтримку нашої держави та забезпечення надійних гарантій безпеки.

Окремо ішлося про розвиток економічного та високотехнологічного оборонного партнерства між Україною та Сполученими Штатами Америки.

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