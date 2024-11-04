Військова підтримка, інвестиції в українську оборону та захист енергооб’єктів: Президент зустрівся з Анналеною Бербок

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анналеною Бербок, яка вже увосьме від початку повномасштабної російської агресії відвідує Україну з візитом.

«Раді вітати вас в Україні. Вже не вперше за час цієї війни. Ми дуже вдячні за вашу дипломатичну підтримку. Відчуваємо та чуємо ваш голос», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський окремо відзначив вагому військову та фінансову допомогу Україні з боку уряду Німеччини.

«Дуже розраховуємо на посилення оборонної підтримки України з боку Німеччини в наступному році, що є критично важливим для нашої перемоги», — наголосив Президент.

Глава держави детально розповів про ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби українських воїнів. Особлива увага під час зустрічі – шляхам посилення двосторонньої співпраці в закупівлі зброї в українських виробників.

Окремо обговорили План перемоги, який Володимир Зеленський презентував лідерам держав-партнерів, та його реалізацію.

Крім того, співрозмовники обмінялися думками про імплементацію Формули миру та підготовку до проведення другого Саміту миру.

Серед інших важливих тем зустрічі – виклики перед початком зими, зокрема посилення протиповітряної оборони та шляхи захисту енергетичної інфраструктури України.