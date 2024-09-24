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Військова підтримка й повернення депортованих українських дітей: Президент провів зустріч із Джастіном Трюдо

25 вересня 2024 року - 11:21

Військова підтримка й повернення депортованих українських дітей: Президент провів зустріч із Джастіном Трюдо

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо й обговорив реалізацію Формули миру та всіх домовленостей, досягнутих на першому Саміті миру.

Глава держави вручив Джастіну Трюдо орден Свободи, а також подякував за військові пакети допомоги, гуманітарну підтримку, участь у першому Саміті миру та зусилля для повернення депортованих Росією українських дітей додому.

«Я дуже вдячний вам, вашому урядові за те, що ви з нами під час війни й будете після війни, після нашої перемоги. Дуже важливо, що канадський народ буде разом з українцями у відновленні та відбудові нашої країни», – сказав Президент.

Під час зустрічі Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та потреби українських захисників і захисниць, а також наголосив на тому, що важливо зберегти в бюджеті Канади такий самий рівень військової допомоги, як цьогоріч.

Одна з головних тем переговорів – реалізація Формули миру.

У жовтні в Канаді відбудеться тематична конференція, присвячена пункту щодо звільнення всіх полонених і депортованих українців.

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