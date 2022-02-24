Військовослужбовці ЗСУ та інших силових структур не поступаються військам РФ та протидіють їм – радник керівника Офісу Президента

У межах відбиття військової операції Російської Федерації проти України наразі спостерігається чотири небезпечних напрямки – Кримський перешийок, зона проведення ООС, напрямки Чернігова та Харкова. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу в Офісі Глави держави.

Наразі найбільш вдала ситуація для української сторони в зоні проведення ООС – всі атаки там відбиті, лінія оборони не прорвана. Попри повідомлення та заяви Міноборони РФ, Україна втримала Щастя – там підбито багато бронетехніки противника, є втрати живої сили.

Крім того, російські війська, за попередніми даними, пройшли перешийок з Кримським півостровом і розвивають наступ у двох напрямках, але просуваються повільно.

«Перший – це на Мелітополь, другий – на Херсон. Вони зараз шикуються в похідні колони й готуються до руху. Там є наші війська, і вони чинитимуть опір, вони займають оборону. Подробиць, звісно, не скажу, де вони розташовані, але їм не буде легко – будемо їх зупиняти», – сказав радник керівника Офісу Президента.

Олексій Арестович також зауважив, що загарбники вивішують свої прапори на будівлях, щоб знімати й розміщувати пропагандистські ролики, але ЗСУ їм протидіють.

На білоруського напрямку з’явилися окремі передові загони збройних сил РФ у кількості двох-трьох танків та БМП, декількох десятків військовослужбовців. Вони намагаються зайти на українську територію, але зустрічають опір і відходять.

«Ми не можемо сказати, що вони просуваються, але ЗСУ й інші військові формування моніторять ситуацію», – сказав він.

Радник керівника Офісу Президента також спростував повідомлення про те, що прорвано кордон на Волинському напрямку: прикордонників обстрілюють, але прориву нема.

На півночі Чернігівської області, ближче до адміністративної межі з Сумщиною, зафіксовано просування ворожих військ на відстань 10-20 км.

«Вони зараз, швидше за все, готуються, вибудовують бойові порядки, будуть намагатися наступати далі, але Київ надійно захищений, тим більше з чернігівського напрямку», – наголосив Олексій Арестович.

Також, за його словами, військові ЗСУ та Нацгвардії продовжують тримати оборону Харкова.

Радник керівника Офісу Президента також повідомив, що немає висадки десанту з Чорного та Азовського морів, острів Зміїний утримують українські прикордонники та військові.

«Жоден військовослужбовець ЗСУ та інших силових структур не поступається, всі воюють, здачі або втеч немає», – наголосив він.

За словами Олексія Арестовича, трапляються навіть героїчні історії, наприклад, строковики Національної гвардії, 18-річні солдати, які ще не вивчали загальний військовий бій, підбили чотири танки Російської Федерації.

Він також зазначив, що на цей час підтверджена загибель понад 40 військових, декілька десятків отримали поранення – переважно через повітряні удари сьогодні зранку.