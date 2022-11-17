Виклики війни підштовхнули розвиток технологій в Україні, зменшили вплив Росії на економіку та знизили рівень корупції – Президент

Виклики війни підштовхнули розвиток технологій в Україні, а після завершення бойових дій актуальним буде відновлення енергетичного сектору, розвиток видобувної та переробної промисловості. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання в межах участі у Bloomberg New Economy Forum.

«Близько 40% нашої енергетики було уражено, тож енергетика дуже актуальна. Видобуток газу також актуальний», – сказав Глава держави.

Крім того, за його словами, в Україні навіть в умовах повномасштабного російського вторгнення зростає ІТ-галузь.

«Війна має стовідсоткові мінуси, але деякі технології, які ми розвивали до початку повномасштабного вторгнення, реально спрацювали. У нас стабільність в ІТ-напрямі, ми були захищені від кібератак», – зазначив Президент.

Як зауважив Володимир Зеленський, завдяки розвитку ІТ більшість державних послуг в Україні надається в електронному форматі.

«Також через війну розвиваються технології. Сьогодні ми сказали, що будуватимемо флот морських дронів, і багато таких технологій також розвивається. Ми бачимо в цьому великий потенціал», – розповів він.

Серед важливих секторів української економіки традиційно залишається сільське господарство. Президент наголосив, що Україна відкрита для інвесторів і запрошує світові компанії до співпраці в різних галузях, зокрема у видобувній та переробній промисловості.

«Я думаю, що ваші інвестиції будуть підкріплені не тільки вашим бажанням, а й захистом. Ми розпочали розмову зі Світовим банком. Вчора в мене була зустріч із віце-президенткою (Світового банку. – Ред.), і ми розпочнемо з ними «пілот» щодо страхування інвестицій в Україні. Я думаю, це також допоможе й додасть впевненості бізнесу інвестувати сьогодні в Україну», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, Президент зазначив, що після війни в нашій країні зникне економічний, політичний та інформаційний вплив Росії.

«Впливу російського капіталу в Україні не буде – вони пішли з наших підприємств, або ми їх витіснили. Політична партія заборонена, і в наступних виборах вони не братимуть участі. Інформаційного впливу на наш розвиток, на геополітичний напрям також не буде», – сказав він.

За словами Глави держави, з початком війни багато великих корупціонерів залишили межі України, натомість український народ об’єднався навколо захисту своєї країни.

«Головні речі, на які ми повинні звернути увагу: ми об’єднані, залишилися ті, хто хоче захищати свою державу. Корупцію в майбутній Україні ніхто нікому не зможе пробачити. Ми всі пережили дуже складні виклики й дуже складний час», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив: боротьбі з корупцією сприяє надання послуг в електронному форматі, що унеможливлює втручання чиновників у роботу бізнесу.

«Це свідчить про незалежність економіки, фінансів, прозорість інвестицій», – резюмував Глава держави.