Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України: у Ризі відбулася сьома конференція у продовження першого Саміту миру

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак узяв участь в онлайн-режимі в тематичній конференції, присвяченій п’ятому пункту Формули миру «Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку».

Захід організували в Ризі Аргентина та Естонія – співголови робочої групи з реалізації цього пункту, а також Латвія як сторона, що приймає, та Україна. На конференції особисто та в режимі відеозв’язку були присутні представники 61 країни та організації. Українську сторону в Латвії представив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а онлайн із Києва – також заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Андрій Єрмак зазначив, що напад РФ на Україну – це перша колоніальна війна ХХІ століття, і єдиний спосіб не допустити подібного в майбутньому – відновити систему міжнародних відносин, засновану на Статуті ООН.

«Агресія Росії виявила глибокі тріщини у фундаменті міжнародної безпеки. Вона оголила нездатність ООН ефективно реагувати на кричущі порушення її ж власного Статуту. Постійний член Ради Безпеки став агресором. Це підриває базові принципи Організації», – сказав він.

За словами керівника Офісу Президента, кроки для відновлення справедливості та запобігання ескалації – це повне та безумовне виведення російських військ з усієї території України, скасування незаконних рішень щодо анексії українських земель, демілітаризація та деокупація Запорізької АЕС, відновлення свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що для імплементації п’ятого пункту Формули миру потрібна насамперед реформа Ради Безпеки ООН. Зокрема, необхідно не допускати зловживання правом вето, посилити роль Міжнародного суду й розробити систему заходів для запобігання агресії та ескалації конфліктів.

«Неможливо знайти країну, яка більше за Україну хотіла б покласти край цій війні. Але не заморозити її, а мати змістовний мир. І мир може бути досягнутий лише тоді, коли російські військові покинуть територію України», – наголосив він.

Спікерка Саейми (парламенту) Латвії Дайга Мієріня зазначила, що керівництво Росії має відповісти за злочин агресії проти України, а світ має забезпечити справедливість для її жертв і посилити заборону Статуту ООН на застосування сили.

Вона також зазначила, що без повного відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом, та встановлення справедливості не може бути міцного миру й безпеки у світі.

Президент Рійгікогу (парламенту) Естонії Лаурі Гуссар заявив, що його країна підтримує Формулу миру Володимира Зеленського, всеосяжний, справедливий і міцний мир на основі принципів Статуту ООН і міжнародного права, а також План перемоги України.

Лаурі Гуссар переконаний, що потрібна нова структура, яка запобігла б повторенню таких актів агресії в майбутньому.

Член Палати депутатів Національного конгресу Аргентини Даміан Арабія запевнив у тому, що його країна підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також повноцінну реалізацію Статуту ООН як основоположного документа міжнародного права.

Ця конференція стала сьомою з тих, які проводять у продовження першого Саміту миру. Результатом кожного такого заходу є Спільне комюніке. Після конференцій на основі всіх десяти пунктів Формули миру будуть сформовані пропозиції до другого Саміту миру.

Текст Спільного комюніке, яке схвалили учасники цієї конференції, наведений нижче за посиланням.