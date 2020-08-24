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Віримо, що вдасться подолати стихію – Президент про лісові пожежі на Харківщині та Луганщині

2 вересня 2020 року - 19:08

Віримо, що вдасться подолати стихію – Президент про лісові пожежі на Харківщині та Луганщині

Під час робочої поїздки до Харківської області Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду з представниками ДСНС та силовиками щодо пожеж, які виникли сьогодні на Харківщині та Луганщині.

«Щойно в мене відбулася нарада з усіма відповідними службами щодо пожеж, які сталися сьогодні у Харківській області», – повідомив Глава держави під час виступу на представленні Стратегії розвитку регіону.

За словами Президента, задля подолання вогню в лісах нині працюють пожежники та рятувальники: до гасіння залучено понад 200 осіб особового складу, десятки одиниць техніки, літак Ан-32 та вертоліт Мі-8.

«Ситуація зараз перебуває на контролі. Віримо, що вдасться перемогти стихію найближчим часом», – наголосив він.

Володимир Зеленський доручив голові Харківської ОДА одразу після завершення заходу вирушити до місць гасіння.

«Я знаю, що там зараз працюють ваші люди – щоб самому особисто контролювати цю ситуацію», – резюмував Глава держави.

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