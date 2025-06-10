Виступ Президента на саміті Україна – Південно-Східна Європа

Вітаю всіх!

Отже, шановні колеги, пані та панове, дорогі друзі, я щиро дякую кожному з вас за те, що ви сьогодні тут, в Одесі. І дякую за те, що ми розпочали ваш візит на наш саміт із дуже героїчного місця, де ми можемо побачити наших героїчних людей і наших патріотів з Одеси. Дуже дякую за цей момент.

Одеса є дуже важливим містом для всіх нас і не тільки символом Півдня України; це перехрестя між Північною та Південною Європою, між Балканами та Кавказом, між європейською стабільністю та загрозами, що її підривають. Одеса завжди була воротами, і сьогодні вона є воротами до нашої спільної безпеки.

Безпека Південно-Східної Європи та Чорного моря є неподільною. Для України це було очевидним іще з 2014 року, а для всього континенту стало зрозумілим у 2022 році. Проте навіть сьогодні ми змушені боротися не тільки за нашу країну, а й за те, щоб ця реальність стала наріжним каменем нової регіональної політики.

Із задоволенням вітаю сьогодні в Одесі таких лідерів: Президентку Молдови Маю Санду, Президента Чорногорії Якова Мілатовича, Президента Румунії Нікушора Дана, Президента Сербії Александра Вучича, Прем’єр-міністра Болгарії Росена Желязкова, Прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича, Прем’єр-міністра Грецької Республіки Кіріакоса Міцотакіса, голову парламенту Албанії Елізу Спіропалі, першого заступника голови уряду та міністра охорони довкілля й просторового планування Північної Македонії Ізета Меджіті, а також віцепрем’єр-міністерку – міністерку закордонних та європейських справ Словенії Таню Файон.

На порядку денному сьогоднішнього засідання будуть розглянуті такі питання: регіональна безпека, стійкість до гібридних загроз, зміцнення торговельних і транспортних мереж, енергетична безпека, розмінування, післявоєнна відбудова, реабілітація, оздоровлення та підтримка військовослужбовців, дітей і ветеранів.

Дорогі друзі, шановні лідери!

Я радий знову вітати вас у нашому прекрасному місті – в Одесі, – і ми продовжуємо наші регулярні зустрічі з країнами Південно-Східної Європи.

На жаль, наш регіон є однією з головних цілей Росії – головних цілей для створення хаосу. Ми вже бачили це раніше на Балканах, де Росія розпалювала етнічні конфлікти, саботаж і навіть спроби державного перевороту. Ми були свідками спроб маніпулювання громадською думкою в Румунії за участю Москви. І вже три десятиліття Росія намагається утримати Молдову в бідності та нестабільності, щоб повністю взяти її під свій контроль. Якщо Європа програє в Молдові цього року, це підбадьорить Росію ще більше втручатися у справи ваших країн, забираючи у вас ваші ресурси, ваш суверенітет, навіть вашу історію. Ось чому підтримка європейської Молдови, а не проросійських чи олігархічних сил, є надзвичайно важливим завданням для всіх нас. Те саме стосується України. Москва розглядає Україну не як країну, а як джерело ресурсів і військову базу для своїх наступних вторгнень. Усі ми в регіоні маємо справу з одним і тим самим джерелом руйнування.

Сьогодні я пропоную зосередитися – і особливо я зосереджуся – на трьох речах: обороні, єдності та реальному розвитку.

Ви всі бачите: Путін не хоче закінчувати цю війну. Він вірить, що доки він може воювати й домінувати над своїми сусідами, він залишається політично живим. Але, незалежно від того, у що він вірить, наше завдання – змусити Росію опинитися в ситуації, коли вона повинна буде шукати миру та політичного виживання невійськовими засобами. Це абсолютно можливо.

Оборонна підтримка України. Вона необхідна нам, щоб захистити наші міста й села від російських атак і щоб Росія відчула реальну ціну війни на своїй території. Системи протиповітряної оборони та дрони мають вирішальне значення. Іншим важливим інструментом, звісно, є санкції. Ваша підтримка спільних рішень ЄС щодо санкцій є життєво важливою. ЄС оголосив про 18-й пакет санкцій. Він може бути сильнішим, особливо в тому, що стосується російських нафтових танкерів і фінансового сектору. І щодо обмеження ціни на нафту: обмеження в 45 доларів краще, ніж 60 доларів. У будь-якому разі це зрозуміло. Це правда. Але справжній мир настане з обмеженням у 30 доларів – це рівень, який справді змінить мислення в Москві.

Далі.

Ми всі поділяємо однаковий інтерес до розширення ЄС та міцності НАТО. ЄС надає Європі можливість конкурувати на світовому рівні. Без нього європейські країни можуть бути витіснені іншими великими світовими гравцями. Ось чому ми маємо підтримувати одне одного – тих із вас, хто рухається до ЄС, та Україну в її переговорах про членство. Цього року Україна потребує чіткого рішення щодо переговорних кластерів. Ми виконали всі умови. Блокування прогресу зараз лише марнує час для всієї Європи. Усі наші країни мають значення та заслуговують на справедливе розширення. Те саме стосується НАТО. Так, Європа має робити більше для своєї оборони. Але всі у Сполучених Штатах повинні пам’ятати: двічі раніше дестабілізація у Європі втягувала американських солдатів у руйнівні війни. Ось чому для Америки так важливо залишатися залученою до європейської безпеки. НАТО скріплює безпекову структуру Європи. І кожна європейська країна має право обирати власний безпековий шлях. Майбутній саміт НАТО повинен це підтвердити.

Так само, як ЄС і НАТО, надзвичайно важливою є й наша співпраця в галузі інфраструктури. Транспортні шляхи, енергетика, комунікації, цифрові системи – ми маємо демонструвати людям чіткий щорічний прогрес у всіх цих сферах.

Війна Росії та блокада українських портів показали нам, наскільки важливими є альтернативні маршрути через сусідні країни. Ми вже маємо ці альтернативи, звичайно, завдяки вам, шановні гості. І кожна країна повинна бути так само готова до будь-якої кризи.

І, нарешті, знову ми тут, у нашому прекрасному місті, в Одесі. Це прекрасне місто є ціллю для Росії. Вона хоче знищити його, як знищила незліченні міста й села на окупованих територіях. Російські військові плани спрямовані на цей регіон – Одесу, а потім на кордони з Молдовою та Румунією. Звичайно, зараз нам потрібний захист. Але ще більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це ніколи не повториться. Тому я прошу вас усіх розглядати гарантії безпеки після цієї війни як практичну необхідність. Від протиповітряної оборони до кіберзагроз – нам потрібні реальні засоби стримування та швидкого реагування. Погляньмо на наші угоди, армії та інфраструктуру й зміцнімо все, що забезпечує безпеку наших країн.

Ще раз дякую за те, що приїхали. Дуже дякую.

Слава Україні!