Виступ Президента на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад

Шановні присутні, шановні представники наших громад, шановні урядовці!

Дорогий пане Президенте, дорогий Антоніу, я вдячний, що ти сьогодні з нами!

Дуже вдячний тобі за цей візит. Дякуємо за підтримку. І також я знаю, що сьогодні з нами – ще не бачились – пані міністр закордонних справ Швеції, у нас в гостях. Добрий день!

Така участь наших європейських друзів у такому заході – у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад України – дуже добре демонструє, наскільки це пов’язані вже речі: наша внутрішня політика України та наші відносини з Європейським Союзом.

Україна де-факто інтегрується у Європейський Союз, ми працюємо для відкриття кластерів – ми досягаємо результатів і робимо це разом із Євросоюзом. Усі наші програми взаємодії – вони сьогодні працюють: оборонні передусім, енергетичні, програми бюджетної стійкості, які так важливі для підтримки наших людей. Я дуже ціную всю допомогу та взаємодію на рівні між громадами, між містами. Європейські інституції також працюють безпосередньо з громадами. Ми дуже вдячні за таку підтримку й допомогу – це один зі шляхів підтримки локального розвитку в Україні. Дякуємо за все це.

Зараз ми на Закарпатті, і це один із важливих регіонів, один із тих регіонів, які на сьогодні створюють для України економічну базу. Тут релоковані підприємства, також нові наші підприємства. Сьогодні ми разом із Президентом Коштою деякі із цих підприємств уже відвідали. І приклад Закарпаття, також інших наших регіонів, які в час війни збільшують промислову силу України, соціальну силу України, – це приклад, наскільки сильними є українці. Ми дякуємо вам – усім представникам, які тут, усім, хто офлайн, хто онлайн. Я дякую всім. Окремо – кожній громаді, яка дає Україні економічну силу. Прошу уряд України й надалі відчутно підтримувати програму щодо підтримки наших громад «Зроблено в Україні», а це, зокрема, українські індустріальні парки, робочі місця в нашій державі, програми енергетичної модернізації в громадах, альтернативна енергетика, усі формати полегшення доступу до мереж, програми кредитування. Ми очікуємо від уряду на пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад – уже на тижні має бути доповідь шановної пані Прем’єр-міністра Юлії Свириденко щодо цієї програми.

Ми дякуємо кожній громаді, яка підтримує нашу здатність оборонятися, та прифронтовим громадам окрема моя вдячність. І окрема вдячність, низький уклін просто всім людям, які в прикордонні з ворогом і які в прифронтових громадах кожного дня виконують свою роботу, служать державі, допомагають усім, які дають робочі місця, які працюють на цих робочих місцях і які забезпечують усе, щоб наша країна жила. Окремо я хотів би вам усім подякувати й підтримати вас. Дуже дякую. Надзвичайно важливо, щоб ми цього року продовжували від українських громад підтримку наших воїнів, і не менше ніж 15 % від надходжень громад. Це реалістичний показник.

Хочу подякувати друзям усім у Європі, в інших частинах світу, які бувають в Україні, які відвідують наші регіони, які реально, не з чуток, а реально самі бачать, що реально робить Росія та наскільки важливо зберігати підтримку України на достатньому рівні. Саме достатній рівень підтримки України забезпечує один з елементів тиску на Росію. Другий елемент тиску – це санкції проти Росії. Разом працюємо над обома цими елементами. І ми вдячні за санкційний тиск на Росію в Європейському Союзі. І передусім дякуємо за союз між Європою та Сполученими Штатами Америки, за союзницькі дії щодо тиску на Росію. Ми просимо всіх вас – кожну громаду, кожного лідера громади – бути активними в цьому напрямі на своєму рівні – у напрямі санкцій, у контактах із іншими партнерами, громадами, із громадами Європейського Союзу. Завжди, будь ласка, просувайте необхідність далі допомагати. Кожен бачить, що Росія не припиняє атак. Кожен бачить, що наслідки російських ударів тяжкі передусім для наших міст, сіл, для українських цивільних. Європа так влаштована, що голоси громад часто мають значення не менше, ніж голоси держав. Тому важливо, щоб громади були активними. І, окрім такої активності, будь ласка, повністю виконуйте домовленості з нашими партнерами. Просимо вас. Це передусім завдання для дипломатичної команди України. У нас багато коаліцій із партнерами. У нас є оборонні коаліції, коаліції, які допомагають захисту життів. Це такі, наприклад, як коаліція укриттів. Усе має бути наповнене змістом і результатами – якщо про коаліцію заявлено, має бути помітно людям, що саме Україна зробила в межах цієї коаліції. Багато країн і громад готові допомагати нам. Це треба направляти. Конкретний приклад – кошти для шкільного харчування для всіх наших дітей. Програма такого безоплатного харчування має бути в усіх наших українських школах для всіх наших українських діточок. Ми про це говорили і сьогодні з колегами й порушували цю тему з Антоніу, і вчора я говорив із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми сподіваємось забезпечити цю програму. Але мені б хотілося більшого лідерства урядовців, передусім наших міністерств: освіти, Міністерство закордонних справ повинне також допомагати для реалізації таких програм. Це стосується допомоги дітям: не тільки харчування – це й наповнення наших шкіл шкільними автобусами, укриттями, про які я вже сказав, – необхідного обладнання. Важливо відзначити також темпи будівництва підземних шкіл у регіонах, які цього потребують, – я хочу подякувати громадам та кожній області за конкретні успіхи. Успіхи є. Це Харківщина, це Запоріжжя, це Херсонщина.

І ще одне.

Хочу подякувати всім із вас, хто робить реальні речі для інтеграції ветеранів у економічне й соціальне життя. Це стратегічна робота. Кожен ветеранський простір, ветеранські бізнеси, створення робочих місць для ветеранів – це має бути пріоритетом для кожної громади. І важливо, щоб була позитивна конкуренція між громадами у створенні таких можливостей. Щоб за підсумками року ми могли разом визначити, які громади справді є прикладом у реалізації ветеранської політики – політики героїв. Прошу дуже уряд та команду Офісу координувати цю роботу особливо та протягом місяця запропонувати цілісну, об’єднану платформу з усіма можливостями для ветеранів як на центральному рівні – у відносинах із державою, – так і в громадах. Послуги для ветеранів, сервіси, документи, можливості в освіті та підприємництві, працевлаштування – усе це має бути об’єднане, усе це має працювати для нашого суспільства й розвитку українських громад.

Дякую всім за роботу, за службу державі.

Слава Україні!