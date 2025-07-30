Виступ Президента України на конференції з нагоди 50-річчя Гельсінського заключного акта ОБСЄ

Александре, пане Президенте!

Дякую за теплі слова і дякую за запрошення та вашу допомогу, підтримку України.

Шановна Еліно!

Шановні європейські представники!

Цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по Україні, цього разу по Києву. Сотні «шахедів», а також ракети. Наша протиповітряна оборона збила дуже багато, але, на жаль, не всі.

І вкотре російська ракета влучила в житловий будинок. Цілий під’їзд будівлі зруйновано вщент – так само, як і життя людей, які там мешкали. Десятки людей по всьому Києву були поранені в результаті сьогоднішньої атаки. Є летальні випадки, і, на жаль, кількість загиблих зростає.

Два дні тому відбулася ще одна цинічна атака Росії, цього разу на в’язницю в Запорізькій області. Вони скинули авіабомби. Вони точно знали, що це цивільний заклад. Вони знали, що влучать у нього. Вбито 16 людей. Сорок троє поранені.

Росія продовжує здійснювати такі удари, навіть коли весь світ закликає її припинити війну. Війну, яку розпочала Росія, війну, яку Росія й далі затягує, війну, якої хоче лише російська влада – влада, що застрягла в іншій епосі. Вони ментально застрягли в іншому столітті – часі жорстокого насильства, депортацій і абсолютного нехтування правами людини та принципами рівності. Ми всі знаємо: такі ідеї й такі часи ніколи не мають повернутись у Європу. І ми всі знаємо, як захистити себе від цього, як захистити Європу від того, що несе сьогоднішня Росія.

І я вірю, що підштовхнути Росію до припинення цієї війни можливо. Вони її почали, і їх можна змусити її закінчити.

Але, якщо світ не має наміру змінити режим у Росії, це означає, що навіть після закінчення війни Москва й далі намагатиметься дестабілізувати сусідні країни. Вона продовжуватиме витрачати на це величезні кошти, ресурси і, можливо, навіть людські життя.

Одна з головних ідей Путіна – і зараз вона є мейнстримом у Росії – полягає в тому, що Росія не має чітких кордонів, що її кордони там, де вона забажає їх мати. Це цілковите відкидання світу, який постав після Другої світової війни. І це основа сучасного режиму в Росії. І нам у Європі доведеться довго захищатися від цього. І ми себе захистимо.

І так, Росія захопила величезну кількість земель, і не тільки за останній час, а й за століття імперської експансії та агресії. Однак її реальний потенціал набагато менший, ніж європейський. Росія відстає в технологіях. І найголовніше: на відміну від Європи, Росія не пропонує того способу життя, який хотілося б перейняти людям. Тому вона зазнає поразки.

Наше головне завдання – зупинити Росію зараз і зробити все можливе, щоб зміцнити нашу спільну силу у сфері безпеки, в економіці, у технологіях, у соціальному розвитку.

Я вдячний усім, хто запроваджує санкції проти Росії та готує нові. І нам потрібно повністю заблокувати воєнну машину Росії – відрізати її збройову індустрію, обмежити її прибутки від енергоносіїв і, нарешті, спрямувати всі заморожені російські активи, зокрема статки, набуті корупційним шляхом, на захист від російської агресії. Настав час конфіскувати російські активи. Не просто заморозити їх – конфіскувати й використати їх на потреби миру, а не війни.

Я хочу подякувати Президенту Стуббу за те, що він з Україною, за підтримку нашого народу й за допомогу в налагодженні зв’язку з Президентом Трампом. Президент Трамп щиро зацікавлений у припиненні війни. І ми маємо зробити все можливе, щоб Сполучені Штати і Європа діяли разом заради безпеки. Я дякую всім європейським лідерам, кожній країні, яка підтримує нашу оборону, наш повітряний щит, нашу стійкість.

Українці багато пережили, бо ми разом з усіма, хто цінує життя. І я впевнений, що настане день, коли Україна житиме у справжньому мирі, – час, коли ми не прокидатимемося щоночі від сирен повітряної тривоги, час, коли ми відновимо безпеку та конституційний лад на тимчасово окупованих територіях, час, коли Росія буде змушена визнати свої реальні кордони.

Цей час настане, оскільки Європа залишається об’єднаною. Україна не сама. Америка допомагає. І світ обирає життя, а не війну. Якщо ми озирнемося на вибір, зроблений у Гельсінкі 50 років тому, – це також був вибір на користь життя, а не війни.

Дякую за підтримку.

Прошу вас, не припиняйте тиснути на Росію заради миру. І інвестуйте у власну безпеку.

Слава Україні!