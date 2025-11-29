Виступ Президента України перед членами Сенату й Дойлу парламенту Ірландії

Дуже вам дякую!

Пані спікер, пане голово!

Депутати й сенатори!

Шановні друзі, дорога Ірландіє!

Дякую за вашу увагу до України й за те, що Ірландія дійсно пройшла перевірку часом. Дякуємо за те, що надали дім і захист нашим людям, коли вони цього найбільше потребували, коли в нас удома спалахнула війна. І хоча в деяких суспільствах зростає втома від новин про війну, ми не відчуваємо, що ваш голос – голос Ірландії – стає тихішим. Дякуємо! Наші народи – український та ірландський – одні з небагатьох у Європі, які століттями боролися за право залишатися самими собою. І зараз, упродовж майже чотирьох років повномасштабної війни Росії проти нашого народу, проти наших дітей – найбільш руйнівної війни за свободу у Європі з часів Другої світової, – Ірландія твердо й чітко підтримує нашу незалежність і виступає за справедливе завершення цієї війни. Тож дякуємо вам за вашу непохитну підтримку – за всі ці роки, що ви з нами. І дякую вам за те, що ви не втрачаєте віри в нас – так само як і ми не втрачаємо віри в те, що настане день, коли ми привітаємо всіх наших друзів в Україні, у мирі, і коли ми привітаємо вдома всіх наших людей, які були змушені виїхати, – привітаємо їх у мирній Україні, вдома. І ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю.

Сьогодні вранці тут, в Ірландії, наша команда представила розгорнуту доповідь за підсумками зустрічей у Сполучених Штатах. І ми активно беремо участь у переговорах – і ми тільки нарощуємо наші зусилля. Зараз наша команда зосереджена на майбутньому – на наступних дуже важливих зустрічах. Сьогодні Україна як ніколи близька до миру. І цей шанс реальний. Але ми маємо максимально використати цей шанс – увесь світ, а не лише та чи інша сильна країна.

Україна хоче миру.

Пані та панове!

Одна сильна країна може розпочати війну. Інша сильна країна може допомогти зупинити війну. Але, щоб відновити справедливість і захистити те, що правильно, нам потрібна спільнота – світ, що складається з багатьох різних націй. Саме спільнота народів ухвалює рішення, об'єднана спільними почуттями, спільними прагненнями, спільним бажанням справедливості. Саме спільнота народів робить мир по-справжньому тривалим. Географічно великі чи малі, впливові в політичному плані чи ті, що відіграють іншу роль, економічно сильні чи ні – коли ці різні голоси об'єднуються на боці справедливості, на боці вільних людей, результат може бути лише один – мир і справедливість мають перемогти. Коли на вашому боці справжня спільнота народів, вас неможливо розчавити й ваші права можна повернути. Ніхто не може зламати світ самотужки – навіть Росія, навіть із кількома своїми приятелями. Ніхто не може вічно обманювати весь світ, навіть Путін. Ніхто не може вистояти проти всіх. І це правда. Але також правда й те, що хтось один може надихнути всіх інших. І саме тому Україна бореться за кожен голос у світі, за кожну громаду, за кожен регіон. Ми намагаємося достукатися до кожного серця, відповісти на кожен сумнів, протиставити факти кожному звинуваченню. І ми шукаємо – і знаходимо – друзів скрізь, де тільки можемо. Нам вдалося об'єднати більшість світу, і ця єдність стала нашою головною зброєю в захисті життя. І ми утримуємо міжнародну увагу, а це дає нам час, щоб протистояти спробам Росії знищити нас. Ми залучаємо всіх, кого можемо, до дипломатичних зусиль – і це найкращий шлях уперед. Для мене велика честь бути сьогодні тут – у країні, яка розуміє ціну свободи краще, ніж багато хто у Європі, краще, ніж багато хто у світі, і яка поділяє нашу віру в те, що кожен голос важливий, кожна нація важлива. Ірландія так багато робить, щоб допомогти іншим зрозуміти, чому важливо триматися разом – залишатися спільнотою, побудованою на спільних цінностях. Дякую вам за це.

І ми продовжимо координуватися з вами й з усіма, хто може допомогти, та інформувати всіх, хто може вплинути на результат, щоб одного дня ми змогли досягти того, що багато хто досі вважає неможливим: не просто тиші замість бомб, не просто чистого неба замість російських дронів і ракет, не просто паузи між ударами, а тривалого миру, гарантованої безпеки та справжньої справедливості.

Людська пам'ять часто буває короткою, а увага – швидкоплинною. Тож, прошу вас, нагадуйте світові щоразу, коли виникає потреба, що вторгнення Росії в Україну – це злочинний і неспровокований акт агресії, який вимагає правосуддя. Це сталося лише з однієї причини – тому що Росія прагне ставитися до України як до своєї власності, а до українців – наче українці власність у них при дворі, наче худоба. Щоб жоден політик у Європі чи деінде не впадав в амнезію, забуваючи все, чого ми разом досягли завдяки нашій обороні.

І я закликаю вас виступати проти будь-яких рішень, які послаблюють тиск на Росію за цю війну, доки тривають війна, окупація та пропаганда ненависті. Увесь тиск на Росію має залишатися в силі. Щоб Росія не думала, що її винагородять за цю війну вкраденою українською землею чи викраденими, тисячами викрадених українських дітей. Будь ласка, продовжуйте підтримувати всі зусилля, спрямовані на те, щоб трибунал щодо агресії Росії став реальністю, щоб одного дня він дійсно розпочав свою роботу й щоб російські вбивці не могли вільно подорожувати світом так, ніби вони нічого поганого не зробили.

Ми маємо захищати єдність, яка існує з 2022 року, – єдність різних націй, об’єднаних у захисті життя та справедливості. І ми говоримо про майбутнє. Без цієї єдності у Європи немає гарного майбутнього. Україна хоче стояти пліч-о-пліч із тими, чия історія, цінності, боротьба відображають наші власні. Ми хочемо стояти пліч-о-пліч з Ірландією у Європейському Союзі – на рівних. І я впевнений, що так і буде. Європа не може відмовитися від власних цінностей. Вона має відстоювати їх. І саме це сьогодні робить Україна – від імені Європи.

Пані та панове!

Дорога Ірландіє!

Пам'ятайте, що ваш голос має значення: від голосування Ірландії в ООН до повідомлень у ваших медіа. Від ваших думок тут, у Дубліні, до кожної домівки в глобальній ірландській спільноті по всьому світу. Це мільйони людей, які можуть впливати на сотні мільйонів інших. Коли наймогутніші застосовують тиск, світова спільнота допомагає спрямувати його у правильному напрямі. Як у світі немає жодної столиці, яка б не знала, що таке День святого Патрика, так само не повинно бути столиці, яка б не знала, що ірландці разом з українцями та багатьма іншими народами об'єднані заради справжнього миру. Миру без принижень, заснованого на чомусь дійсно справжньому – на спільних цінностях. І ці цінності – не business as usual, не умиротворення вбивць. Не заплющення очей на те, що сталося. Одна з таких цінностей – агресор має бути притягнутий до відповідальності за скоєне.

Прошу вас взяти активну участь у створенні трибуналу за цю агресію. Не просто долучитися, а просувати, працювати, наполягати на тому, що правосуддя має починатися з притягнення винуватців до відповідальності. Прошу вас продовжувати відстоювати всі форми санкцій проти Росії. І настав час застосувати російські активи для справи миру – для оборони та відбудови України. Це рішення давно вже назріло, і воно має бути втілене. І закликайте всіх у світі допомогти з поверненням усіх дітей, яких викрала Росія, і всіх в'язнів, яких досі утримують у російських в'язницях і таборах – багато хто з них перебуває там не лише з 2022 року, але й з 2014 року, коли Росія розгорнула проти нас гібридну війну й окупувала Крим. Це занадто далеко зайшло, щоб просто заплющити очі й перегорнути сторінку з Росією. Без справедливого миру ненависть не згасне – вона тлітиме далі й провокуватиме нове й нове насильство. В історії це вже траплялося. І цього разу має бути інакше. Нам потрібен справжній мир. Допоможіть нам його досягти. І ніколи не втрачайте віри в Україну.

Дякую. Дякую, Ірландіє!

Слава Україні!

Дякую.