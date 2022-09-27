Виступ Президента Володимира Зеленського на засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному за ініціативою України

Шановні пані та панове!

Шановні члени Ради Безпеки ООН, які поважають і виконують Статут ООН!

Шановні представники держав і лідери, які зараз мене чують!

Рада Безпеки ООН – це інституція, яка працює за добре відомими й визначеними правилами – за регламентом, якого поки що дотримуються навіть представники Росії.

Вони поки що не застосовують у цьому залі зброю замість слів і поки що не вибивають крісло у сусідів по Раді Безпеки. Але напевно ніхто вже не здивується, якщо й цей зал Радбезу ООН буде перетворений представниками Росії на зону насильства.

Статут ООН Росія вже зневажає. Будь-які правила цього світу Росія вже порушує. Тож це лише питання часу, коли вона зруйнує й цю останню міжнародну інституцію, яка ще може діяти. Може!

Саме до дій я закликаю вас зараз. Будь-хто у світі зараз назве сотні прикладів того, як Росія порушує міжнародний правопорядок і руйнує масив міжнародного права. Постійно провокує ескалацію й постійно відповідає на будь-які пропозиції розмов новою жорстокістю на полі бою, ще більшими кризами й погрозами для України та світу. І це – очевидні речі.

Я назву лише п’ять, лише те, що відбувається просто зараз.

Перше. Росія проігнорувала заклик МАГАТЕ до негайної деокупації Запорізької атомної станції та припинення будь-яких ворожих дій проти будь-яких атомних об’єктів України. Цей факт укотре доводить, що Росія свідомо утримує світ на межі радіаційної катастрофи.

Друге – це ядерний шантаж. Погрози застосування ядерної зброї стали постійним наративом російських посадовців і пропагандистів. Це доводить, що Росія не має права володіти ядерною зброєю, оскільки не здатна, просто не здатна гарантувати безпеку світу навіть від погроз застосування ядерної зброї.

Третє. Минулого тижня я представив на Генасамблеї ООН українську формулу миру. Відповіддю Росії на цей реальний шлях до миру стало оголошення мобілізації.

Причому Росія свідомо фокусує мобілізацію на корінних народах тих територій, які вона контролює. А це не тільки території Кавказу чи Сибіру, де робиться все, щоб мобілізувати якнайбільше чоловіків саме корінних народів. Це також і Крим, український Крим, який Росія захопила у 2014 році.

Серед усіх етнічних груп Криму саме на чоловіків корінного народу – кримських татар – було розписано найбільше російських мобілізаційних повісток у пропорції до загальної чисельності. Це відверто геноцидна політика!

Четверте. На очах у всього світу Росія проводить відвертий фарс під назвою «референдум» на окупованій території України. Під дулами автоматів людей змушують заповнювати якісь там папірці для телекартинки. Цифри нібито результатів псевдореферендуму були намальовані заздалегідь. Як і заздалегідь проведена примусова паспортизація населення окупованих територій. І для чого це? Відповідь в наступному пункті.

Пʼяте. Анексія захоплених територій. Найбрутальніше порушення Статуту ООН. Це намагання вкрасти територію іншої держави. Це намагання стерти норми міжнародного права. І це дуже цинічне намагання примусити чоловіків на окупованій території України до мобілізації в російську армію, щоб кинути їх воювати проти їхньої ж батьківщини!

Є лише один шлях, щоб усе це зупинити.

Перше. Повна ізоляція Росії у відповідь на все те, що вона робить.

Не може залишатися постійним членом Ради Безпеки ООН з правом вето держава, яка просто зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи та ще при цьому погрожує ядерними ударами.

Росія має бути виключена з усіх міжнародних організацій. Якщо таке виключення ускладнено процедурою, її участь має бути призупинена.

Друге. Потрібні нові й жорсткі глобальні санкції проти Росії. Будь-які анексії в сучасному світі – це злочин проти всіх держав одночасно, які вважають життєво важливою для себе непорушність кордонів.

Третє. Будь-які російські злочинні дії нічого не змінюють для нас. Ми не піддаємося на шантаж терористів. Саме в Україні і саме в цій війні захищається не тільки наша незалежність, не тільки право на життя для нашого народу, а й міжнародне право як таке.

Україна повинна отримати всю необхідну оборонну та фінансову допомогу, щоб агресор програв.

Четверте. Україна має отримати чіткі та юридично обов’язкові гарантії колективної безпеки. Оскільки незалежність саме нашої держави має таке принципове значення для багатьох елементів глобальної безпеки, світу потрібна й відповідна архітектура безпеки.

І п’яте, дуже важливе. Я хочу, щоб усі це розуміли.

Визнання Росією цих псевдореферендумів як нібито нормальних, реалізація так званого кримського сценарію та чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим Президентом Росії немає про що говорити. Анексія – це такий крок, який ставить його одного проти всього людства.

Саме такий чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу.

Я вірю у вашу здатність діяти!

Я дуже дякую французькому головуванню за можливість узяти участь у цьому засіданні.

Дякую всім за увагу!

Слава Україні!