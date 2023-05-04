Виступ Володимира Зеленського перед представниками громадськості, політичних та експертних кіл Королівства Нідерланди й міжнародних інституцій, розташованих у Гаазі

Передусім хочу подякувати вам за увагу й повагу до України, яку відчув сьогодні. Це увага й повага від людей, які так само цінують свободу й не терплять тиранії, як ми в Україні! Дякую вам!

Шановний міністре Гукстра та члени парламенту!

Шановні посли та журналісти!

Шановні представники міжнародних організацій, політичної та суддівської спільнот!

Народе Нідерландів!

Я радий бути у вашій сильній країні – країні свободи й справедливості, які є універсальними цінностями. І саме про них я говоритиму сьогодні.

Звичайно, усім нам хочеться побачити в Гаазі іншого Володимира, який заслуговує, щоб саме тут, у столиці міжнародного права, прозвучав вирок щодо його злочинних дій.

Упевнений: побачимо, коли переможемо. А ми переможемо, і не лише на полі бою, і не лише цю агресію.

Погляньте, як країни світу об’єднуються, щоб допомогти українцям захищатися. Що в основі цього прагнення допомогти? Відчуття того, що вирішується більше, ніж доля однієї країни. Відчуття, що можна досягти більшого, ніж поразка одного агресора.

Зараз можемо припинити загарбницькі війни як такі. Можемо перемогти агресію як злочинну ідею, що зароджується в голові того, хто звик до безкарності.

Безкарність – це ключ, що відчиняє двері для агресії. Можна поглянути на будь-яку загарбницьку війну в історії – усі вони мають одну спільну рису: винуватці війни не вірили, що їм доведеться відповідати за скоєне.

Вони повинні відповісти за війну! Хто приносить війну, має отримати суд.

Пані та панове!

Перемогти безкарність агресора – це знищити джерело агресії.

Перемога у війні здобувається силою зброї. Ось як це досягається. І я вдячний вам, Нідерланди, за кожну надану Україні одиницю зброї, за все, що дає нам змогу тримати оборону й поступово готувати наші активні дії.

Але ж знаємо, що сталість миру після перемоги здобувається не чим іншим, як силою цінностей. Передусім силою свободи й силою права, які мають працювати на повну, щоб була справедливість. Не гібриди обіцянок замість людських прав, а справжня свобода. Не гібриди безкарності й символічних формальностей, а повноцінне правосуддя. Не гібриди миру й постійні спалахи насильства на лінії фронту, а сталий мир. Коли поважають цінності – поважають справжню свободу, справжню справедливість, справжній мир, а не гібридні форми. І це саме те, що нам зараз потрібно.

Я прошу вас подумати зараз про одне число. Це число 6139. Це кількість воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами лише у квітні цього року.

Ці злочини призвели до загибелі 207 цивільних українців. Серед них 11 дітей. Ще 17 дітей і 400 дорослих були поранені. Лише за місяць…

А повномасштабне російське вторгнення триває вже 15-й місяць. Лише вчора й тільки в нашій Херсонській області Росія вбила 23 людини, 49 зазнали поранень. Я кажу про цивільних.

І вже понад девʼять років тому все це почалося з окупації Криму та гібридної війни Росії проти України на Донбасі. Тисячі й тисячі воєнних злочинів, тисячі й тисячі жертв.

Російська ракета, яка вбила 23 людини в місті Умані, і кожен із мільйонів пострілів російської артилерії на Донбасі… Кожна вбита окупантами людина в Бучі й кожен фільтраційний табір, які Росія влаштувала на нашій незалежній землі… Кожен полонений, якого катували в російській неволі, і кожне свідомо спалене Росією місто… І ваш біль – Нідерландів – після збиття з російської зброї російськими руками «Боїнга» MH17… Саме російськими руками.

Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам’ять усіх тих, чиї життя забрала Росія, її терор.

Дуже дякую.

Пані та панове! Друзі!

Один російський злочин призвів до всіх цих. Це злочин агресії. Початок зла. Первісний злочин. За цей злочин має бути відповідальність! Її може забезпечити лише трибунал.

Європі та світу вже доводилося мати справу з подібним. Як результат бачимо такі слова у тексті вироку міжнародного трибуналу в Нюрнберзі: «…розпочати загарбницьку війну – не тільки міжнародний злочин, це – найвищий міжнародний злочин, який відрізняється від інших воєнних злочинів лише тим, що містить все накопичене зло». Це абсолютно правдиво.

Ми маємо перетворити досвід Нюрнберзького процесу на дієве правило! Саме тому ми наполягаємо на створенні трибуналу.

Коли буде традиція неминучого покарання за агресію, тоді буде й традиція гарантованої відсутності повторення агресії. Якщо прагнемо справжньої справедливості, маємо не шукати виправдань і не посилатися на недоліки чинного міжнародного права, а ухвалити сміливі рішення, які виправлять недоліки тих норм, які, на жаль, є в міжнародному праві. Саме так зробили творці Нюрнберга. Так маємо зробити й ми зараз.

Було б слабкістю для нас із вами і для всіх народів залишити повну справедливість тільки історії. Було б нечесно щодо наших дітей і онуків передати їм проблеми, які ми можемо подолати. Ось навіщо трибунал. Сталість миру випливає з повноти правосуддя щодо агресора.

Пані та панове!

Неправильно, що хтось у світі поки боїться дати повну силу правосуддю. Ми з вами не боїмося! Впевнений, більшість світу не боїться. Агресор повинен боятися повноти правосуддя. Тільки він!

І це наша історична відповідальність – сучасних поколінь – зробити невідворотним повне покарання за агресію, щоб запобігти не лише повторенню агресії проти нашої країни, а й новим війнам. Потенційні агресори у світі є. І світ повинен шукати справедливості, щоб побачити мир повністю захищеним.

Українські суди забезпечать відповідальність за більшість злочинів російських окупантів.

Я вдячний Міжнародному кримінальному суду, всій команді, яка працює в МКС та з ним заради справедливості.

Але лише одна інституція здатна дати відповідь на первісний злочин – на злочин агресії. Трибунал! Не щось гібридне, що може закрити тему суто формально. Не щось компромісне, що дасть політикам змогу говорити, що справу нібито зроблено. А справжній, повноцінний трибунал. Справжня, повноцінна справедливість.

І я дякую народу й лідерам Нідерландів, Прем'єр-міністру, уряду, парламенту за те, що ви з нами на цьому шляху. Для нас це дуже важливо. Я вдячний вам за підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу. Дякую, що саме тут, у Гаазі, працюватиме Міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії. Як і тут, у Гаазі, буде розміщено реєстр збитків від агресії. І це крок для створення компенсаційного механізму: збитки від агресії мають бути відшкодовані коштом активів самого агресора. І це теж покарання за війну, теж справедливість.

Я вдячний вам за те, що для нас із вами справедливість дійсно має значення!

Дякуємо, Нідерланди! Нехай правосуддя справді запрацює!

І коли сьогодні, як завжди 4 травня, о восьмій вечора ви вшановуватимете памʼять усіх, чиї життя забрали війни – Друга світова та інші, – будь ласка, згадайте й українців, жінок і чоловіків, дорослих і дітей, які були б зараз живі, якби не ця війна. Війна, якої ми не хотіли, але яку маємо зробити останньою. І ми це зробимо.

Слава Україні!