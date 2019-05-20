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Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

20 травня 2019 року - 15:53

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Урочисті заходи з нагоди складення присяги Президентом України Українському народові
Урочисті заходи з нагоди складення присяги Президентом України Українському народові

20 травня 2019 року - 11:42

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Вітальне слово Президента України на урочистому прийомі для глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду

20 травня 2019 року - 14:21

Вітальне слово Президента України на урочистому прийомі для глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду

Вельмишановні гості!

Ми раді вітати вас на українській землі! Українці – дуже гостинний народ. Споконвіку бажаних гостей із добрими намірами ми зустрічали зі щирим серцем і відкритими обіймами.

Сьогодні у мене дуже багато емоцій, але є дві найвиразніші.

Перша – це подяка. Я дякую вам, по-перше, за те, що змогли приїхати до Києва у такий короткий термін. Ми це дуже цінуємо. Я дякую всім міжнародним партнерам за допомогу Україні у проведенні чесних демократичних виборів.

Радий, що разом ми довели: Україна – вільна й демократична держава. Я дякую за допомогу, яку всі ці роки ви надаєте нам: у подоланні корупції, у життєво важливих реформах, у підтриманні економіки, і найголовніше – у боротьбі з військовою агресією Російської Федерації на сході України та в Криму.

Моя друга емоція – це надія. Надія, що завдяки нашим спільним зусиллям в Україні якнайшвидше настане мир. Надія на те, що наша співпраця продовжиться, ба більше – буде ще тіснішою та результативнішою. Надія, що кількість наших міжнародних партнерів зростатиме і в будь-якому куточку планети знатимуть: з Україною можна мати справу – це гарний партнер.

Намагатимусь робити все, щоб і у європейській сім’ї, і у великій світовій родині Україна була не надокучливим далеким родичем, який усіх розчаровує, а стала надійною сестрою, якою всі пишатимуться! І щоб «Слава Україні!» звучало не тільки у нас, а й в усьому світі!

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Урочисті заходи з нагоди складення присяги Президентом України Українському народові

20 травня 2019 року - 11:42
Під час урочистого засідання Верховної Ради новообраний Президент України Володимир Зеленський склав присягу як Глава держави, 20 травня 2019 року Володимир Зеленський йде на урочисте засідання Верховної Ради для складання присяги Президента України, 20 травня 2019 року
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