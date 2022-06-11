Вітання Президента християнам України з нагоди Дня Святої Трійці

Дорогі українці!
Прийміть мої щирі вітання з Днем Святої Трійці.
Це величне християнське свято є важливим і близьким для нашого народу, адже уособлює духовну єдність, непохитну віру та любов.
Сьогодні у надзвичайно складний для нашої країни час не лише українські родини моляться про перемогу та мир на рідній землі, а й увесь світ.
Тож нехай Господь допоможе нам у здійсненні світлих задумів, захистить від життєвих негараздів та береже Україну і її народ.
Бажаю усім міцного здоров’я, радості та Божої благодаті.
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ