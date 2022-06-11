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Вітання Президента християнам України з нагоди Дня Святої Трійці

12 червня 2022 року - 10:01

Дорогі українці!

Прийміть мої щирі вітання з Днем Святої Трійці.

Це величне християнське свято є важливим і близьким для нашого народу, адже уособлює духовну єдність, непохитну віру та любов.
Сьогодні у надзвичайно складний для нашої країни час не лише українські родини моляться про перемогу та мир на рідній землі, а й увесь світ.

Тож нехай Господь допоможе нам у здійсненні світлих задумів, захистить від життєвих негараздів та береже Україну і її народ.

Бажаю усім міцного здоров’я, радості та Божої благодаті.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ
 

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