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Вітання Президента християнам західного обряду з Різдвом
Вітання Президента християнам західного обряду з Різдвом

24 грудня 2020 року - 18:02

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Вітання Президента християнам західного обряду з Різдвом

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Вітання Президента християнам західного обряду з Різдвом

24 грудня 2020 року - 18:01

Вітання Президента християнам західного обряду з Різдвом

Дорогі співвітчизники!

Я сердечно вітаю громадян України та мільйони людей в усьому світі, що відзначають у ці дні величне свято Різдва Христового.

Всіх, хто збереться сьогодні у колі найрідніших і найдорожчих людей, аби провести Святий вечір та зустріти першу зорю на вечірньому небі.

Народження у Вифлеємі Сина Божого подарувало людям надію на спасіння, а також віру в те, що добро й милосердя обов’язково переможуть. Нехай вони наповнять наші серця, а особливо тепер – коли завершується рік, сповнений важких випробувань.

Ми тримаємо дистанцію, але не відвертаємось один від одного. Носимо маски, але хочемо бачити усмішки на обличчі наших батьків, наших коханих, наших дітей, нашої України.

Нехай з Різдвом у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, а на українську землю – тисячолітні мир і процвітання.

Бажаю всім веселих, теплих, смачних, а головне – здорових Різдвяних свят! 

Бережіть себе і людей поруч з вами!

Христос народився! Славімо його!

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