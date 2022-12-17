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Вітання Президента іудеям України з Ханукою

18 грудня 2022 року - 16:02

Шановна єврейська громадо України!

Прийміть щирі вітання зі святом Хануки – прадавнім символом відваги та нескореності духу.

У цей святковий день в єврейських храмах і родинах традиційно запалюють свічки на ханукії на згадку про чудо, яке сталася в Єрусалимі понад дві тисячі років тому. Тоді, захищаючи своє право на свободу та незалежність, малочисельний загін маковеїв здобув упевнену перемогу над переважаючими силами ворога.

Так і сьогодні у запеклій боротьбі з ворогом український народ виборює своє право на життя, свободу та демократичні цінності.

Бажаю благополуччя кожній родині, міцного здоров'я, добра та переможного миру у спільному домі – Україні.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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