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Вітання Президента мусульманам України з нагоди Курбан-Байраму

8 липня 2022 року - 21:10

Шановна мусульманська громадо!

Прийміть мої щирі вітання з нагоди Курбан-Байраму, традиції святкування якого залишаються незмінними протягом багатьох віків.

Віруючі проводять ці святкові дні у молитвах, збираються за родинним столом, запрошують друзів, демонструючи невичерпність теплих людських почуттів. Гостинність, щедрість та жертовність - моральні чесноти, що завжди в пошані у мусульманських родинах.

Ісламська спільнота України - активний учасник важливих суспільних процесів, що відбуваються у нашій країні. Важкі випробовування та втрати, які принесла на нашу землю російська агресія, ще більше згуртували і зміцнили нас.

Переконаний, що перемога за нами, адже разом ми потужна сила. Ми захистимо нашу свободу та незалежність і розбудуємо демократичну європейську У країну.

Бажаю всім вам миру, добра, любові та достатку.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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