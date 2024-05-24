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Вітання Президента особовому складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

25 травня 2024 року - 10:00

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом - Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

В умовах триваючої російської агресії фахівці служби забезпечують стійкість нашої держави в кіберпросторі і впевнено виконують широкий спектр важливих та різнопланових заходів оборони держави.

Завдяки професіоналізму і майстерності військовослужбовців, працівників Служби тисячі ворожих кібератак були зірвані, так і не досягнувши своєї мети.

Саме зусиллями спецзв’язківців налагоджено та підтримується захищений зв’язок для постійної комунікації як з військовими на передовій, так і з нашими партнерами в усьому світі.

Дякую особовому складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України за самовіддану працю, стійкість і високий професіоналізм. проявлені під час виконання завдань за призначенням.

Схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які загинули в боротьбі за свободу і незалежність України. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг.

Бажаю усім вам міцного здоров’я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог.

Слава українським спецзв’язківцям!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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