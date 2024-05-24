Вітання Президента особовому складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Шановні друзі!
Щиро вітаю вас із професійним святом - Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
В умовах триваючої російської агресії фахівці служби забезпечують стійкість нашої держави в кіберпросторі і впевнено виконують широкий спектр важливих та різнопланових заходів оборони держави.
Завдяки професіоналізму і майстерності військовослужбовців, працівників Служби тисячі ворожих кібератак були зірвані, так і не досягнувши своєї мети.
Саме зусиллями спецзв’язківців налагоджено та підтримується захищений зв’язок для постійної комунікації як з військовими на передовій, так і з нашими партнерами в усьому світі.
Дякую особовому складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України за самовіддану працю, стійкість і високий професіоналізм. проявлені під час виконання завдань за призначенням.
Схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які загинули в боротьбі за свободу і незалежність України. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг.
Бажаю усім вам міцного здоров’я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог.
Слава українським спецзв’язківцям!
Слава Україні!
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ