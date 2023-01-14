Вітання Президента особовому складу та ветеранам Управління державної охорони України

Шановні військовослужбовці та ветерани!

Щиро вітаю з Днем Управління державної охорони України – професійним святом відважних і хоробрих людей, які, володіючи особливими навичками та високим рівнем спеціальної підготовки, забезпечують надійну охорону вищих посадових осіб держави та важливих об'єктів.

Із перших годин повномасштабної російської агресії ви сміливо та мужньо стали на заваді ворожим диверсійно-терористичним планам, спрямованим проти керівництва нашої держави, і без вагань зайняли оборону.

Сьогодні, здійснюючи широкий спектр оперативних, інформаційних, технічних і охоронних заходів, воїни державної охорони гідно виконують покладені на них завдання та в умовах складних загроз і викликів разом з іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами забезпечують безперебійне функціонування органів державної влади України.

Від імені Українського народу висловлюю подяку особовому складу і ветеранам Управління державної охорони України за високий професіоналізм, витримку та стійкість.

Схиляємо голови перед героями, які загинули в боротьбі за свободу і незалежність України. Ми завжди пам'ятатимемо їхній подвиг.

Переконаний, що військовослужбовці Управління державної охорони України надалі непохитно стоятимуть на захисті нашої країни.

Зичу всім міцного здоров'я, незламності духу у відстоюванні незалежності та територіальної цілісності України і нових перемог у протистоянні з ворогом.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ