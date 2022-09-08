Вітання Президента особовому складу та ветеранам воєнної розвідки України

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із 30-ю річницею від дня утворення воєнної розвідки України.

Українську воєнну розвідку поважають як у нашій країні, так і за її межами – за мужність, за безстрашність під час виконання військового обов'язку, за унікальний внесок у наші перемоги.

Ви одними з перших стали на захист територіальної цілісності та незалежності У країни у 2014 році, а в лютому цього року на ваші плечі ліг найважчий тягар початкового періоду збройної агресії Російської Федерації.

Упевнений, що без вашого внеску, без стійкості та відданості справі, без щирого патріотизму Україна не змогла б втримати лінію оборони у війні проти Росії.

Наші успіхи напряму залежать від того, як добре ми знаємо про плани та дії противника, наскільки швидко й глибоко можемо оцінити обстановку, на якому рівні розуміємо чужі стратегії, щоб протиставити їм власні.

Саме від якісної і оперативної інформації залежить ухвалення своєчасних та ефективних рішень вищого керівництва держави. Завдяки цьому є можливість не лише стримувати ворога, а й проводити наступальні дії для звільнення окупованих територій.

Перебуваючи на вістрі боротьби з агресором під час виконання розвідувальних завдань, на превеликий жаль, на полі бою гинуть наші розвідники. Вічна пам'ять полеглим.

На різних ділянках фронту ви творите справжні дива, наближаючи нашу Перемогу. Пишаюся вами і вашими звитягами.

Бажаю усім міцного здоров'я, незламності духу та нових перемог у боротьбі з окупантами.

Слава воєнній розвідці України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ